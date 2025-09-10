Polska poinformowała, że obiekty typu dron wielokrotnie naruszały jej przestrzeń powietrzną podczas rosyjskich ataków na ukraińskie cele, co skłoniło do przeprowadzenia operacji wojskowych w celu zidentyfikowania i neutralizacji zagrożeń.
“W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron – poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP na platformie X w środę.
Polskie siły zbrojne użyły broni i prowadzą operacje mające na celu zlokalizowanie zestrzelonych obiektów, zgodnie z oświadczeniem.
Władze nakazały mieszkańcom najbardziej zagrożonych regionów – województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego – pozostanie w domach na czas trwania operacji wojskowych.
“Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach” – dodano.
Premier Donald Tusk potwierdził, że operacja jest w toku i że wojsko używa broni przeciwko tym obiektom.
Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim oraz ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że Nawrocki i Tusk zostali powiadomieni o sytuacji i zaapelował do społeczeństwa o śledzenie komunikatów Wojska Polskiego i policji.
Zamknięcie lotnisk
Polska zamknęła również główne lotniska, w tym Warszawa-Okęcie, Modlin, Lublin i Rzeszów-Jasionka, ze względu na sytuację bezpieczeństwa.
Notyfikacje lotnicze potwierdziły zamknięcia lotnisk w trakcie trwających operacji.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio został poinformowany o doniesieniach dotyczących rosyjskich dronów nad Polską, jak podała we wtorek reporterka CNN Kaitlan Collins.
Senator USA Dick Durbin wcześniej ostrzegał, że “powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony są wyraźnym sygnałem, że (prezydent) Władimir Putin testuje naszą determinację w obronie Polski i krajów bałtyckich.”
Tusk zapowiedział “zdecydowane działania” wobec naruszeń przestrzeni powietrznej, stwierdzając w piątek, że Polska “zareaguje bardzo stanowczo na takie prowokacje.”
W godzinach porannych poinformowano o przywróceniu lotów z lotnisk w Warszawie, Modlinie i Rzeszowie. Lotnisko w Lublinie pozostaje tymczasowo zamknięte – poinformował rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAZP) w rozmowie z TVN24.