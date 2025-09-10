Polska poinformowała, że obiekty typu dron wielokrotnie naruszały jej przestrzeń powietrzną podczas rosyjskich ataków na ukraińskie cele, co skłoniło do przeprowadzenia operacji wojskowych w celu zidentyfikowania i neutralizacji zagrożeń.

“W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron – poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP na platformie X w środę.

Polskie siły zbrojne użyły broni i prowadzą operacje mające na celu zlokalizowanie zestrzelonych obiektów, zgodnie z oświadczeniem.

Władze nakazały mieszkańcom najbardziej zagrożonych regionów – województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego – pozostanie w domach na czas trwania operacji wojskowych.

“Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach” – dodano.

Premier Donald Tusk potwierdził, że operacja jest w toku i że wojsko używa broni przeciwko tym obiektom.

Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim oraz ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że Nawrocki i Tusk zostali powiadomieni o sytuacji i zaapelował do społeczeństwa o śledzenie komunikatów Wojska Polskiego i policji.