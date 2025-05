Chiny opóźniły import około 600 000 ton metrycznych pszenicy, głównie z Australii. Zaoferowały część tych ładunków innym nabywcom. Powodem jest wystarczająca ilość krajowych zapasów, które zmniejszają zapotrzebowanie na import w największym na świecie kraju kupującym to zboże – poinformowały dwa źródła handlowe zaznajomione ze sprawą.

Według danych Departamentu Rolnictwa USA, Chiny odpowiadały za 6% globalnego importu pszenicy w ciagu roku do czerwca 2024. Ze względu na swoją znaczącą rolę na rynku, zmniejszony popyt Chin może wpłynąć na ceny referencyjne pszenicy w Chicago, które pozostają poniżej 6 dolarów za buszel, po spadku do czteroletniego minimum wynoszącego 5,14 dolara w lipcu.

Kraj ten ma obecnie duże zapasy po obfitych zbiorach kukurydzy i pszenicy. Aby wesprzeć lokalne ceny, które spadły w wyniku nadpodaży, Chiny nie chcą, aby nowa pszenica dotarła do kraju przed kwietniem – podały źródła.

Jedno ze źródeł, trader z Singapuru pracujący w międzynarodowej firmie sprzedającej pszenicę z USA i Australii do Azji, poinformowało, że ma bezpośrednią wiedzę o czterech ładunkach przewożących około 240 000 ton metrycznych pszenicy – trzech z Australii i jednym z Kanady – które chińscy nabywcy próbują odsprzedać w Azji Południowo-Wschodniej.

Trader dodał, że słyszał od innych handlowców o około 10 statkach z Australii i Kanady, które są opóźniane lub odsprzedawane, gdzie każdy przewozi około 60 000 ton pszenicy.

"Chiny odroczyły termin dostawy kilku ładunków pszenicy, które miały być wysłane z Australii i Kanady" – powiedział trader. "Na chińskim rynku jest wystarczająco dużo zapasów, a ich lokalne ceny spadły."

Źródło powiązane z dużą firmą handlującej zbożem w Australii poinformowało, że ma bezpośrednią wiedzę o dwóch ładunkach pszenicy zarezerwowanych do dostawy do Chin w lutym, z których jeden został opóźniony do kwietnia.

"Drugi statek jest w drodze, ale nabywca planuje przekierować część (zboża na pokładzie) do Tajlandii."

Chiny opóźniły lub przekierowały łącznie osiem do dziesięciu australijskich ładunków, które miały zostać dostarczone w styczniu lub lutym, i nie zarezerwowały żadnych dostaw na marzec – podało źródło.

"Chiny po prostu nie chcą, aby cokolwiek dotarło przed kwietniem" – dodał.

Na początku ubiegłego roku chińscy importerzy pszenicy anulowali lub odroczyli około 1 miliona ton australijskich ładunków pszenicy, ponieważ rosnące światowe zapasy obniżyły ceny.

Mimo to w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku Chiny zaimportowały 1,7 miliona ton pszenicy z Australii, w porównaniu do 2,5 miliona ton w tym samym okresie rok wcześniej, oraz 923 000 ton z Kanady, w porównaniu do 783 000 ton rok wcześniej – jak wynika z chińskich danych handlowych uzyskanych za pośrednictwem Trade Data Monitor.

Australia rozpoczyna każdy rok od świeżo zebranej pszenicy i w ostatnich latach była głównym dostawcą dla Chin w pierwszym kwartale.

Chińska państwowa firma COFCO, która jest importerem większości tych opóźnionych lub przekierowanych ładunków, ponosi koszty opóźnienia dostaw, w tym opłaty za wstrzymanie zboża, i weźmie na siebie wszelkie zyski lub straty z odsprzedaży zboża – podało źródło w Australii.