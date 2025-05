Najważniejsi urzędnicy administracji prezydenta Donalda Trumpa zaprzeczyli niektórym jego ostatnim wypowiedziom dotyczącym długoterminowego przejęcia kontroli nad Strefą Gazy przez Stany Zjednoczone.

Jednocześnie bagatelizowali możliwość wysłania wojsk amerykańskich oraz trwałego przesiedlenia Palestyńczyków w ramach odbudowy, którą mogłyby prowadzić amerykańskie interesy, ale której kosztów nie musieliby ponosić amerykańscy podatnicy.

Wypowiedzi Trumpa z wtorkowego wieczoru wywołały burzę w krajach arabskich, a nawet wśród niektórych jego republikańskich sojuszników. W odpowiedzi sekretarz stanu Marco Rubio oraz rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt próbowali złagodzić te komentarze dzień później .

Następnie Trump w czwartek opublikował na swojej platformie społecznościowej oświadczenie, w którym zapewnił, że Stany Zjednoczone mogłyby przejąć kontrolę nad Gazą bez potrzeby wysyłania wojsk.

Zasugerował, że mieszkańcy Gazy zostaliby przesiedleni w inne miejsca na Bliskim Wschodzie, podczas gdy amerykańskie interesy „powoli i ostrożnie rozpoczęłyby budowę jednego z największych i najbardziej spektakularnych projektów tego rodzaju na świecie.”

Trump wydaje się nie wycofywać ze swoich pierwotnych wypowiedzi. Wręcz przeciwnie, wygląda na to, że próbuje odwrócić niektóre działania swojej administracji zmierzające do złagodzenia jego wcześniejszych słów.

„Gaza zostałaby przekazana Stanom Zjednoczonym przez Izrael po zakończeniu walk” między Izraelem a Hamasem – napisał Trump. Dodał: „Nie byłoby potrzeby wysyłania amerykańskich żołnierzy!”

Oto wypowiedzi Trumpa, Rubio i Leavitt oraz kluczowe kwestie, w których się niezgadzają:

Kwestia przesiedlenia uchodźców poza Gazę

Trump we wtorek: „Mam nadzieję, że możemy zrobić coś, co sprawi, że nie będą chcieli wracać.”

„Jeśli możemy znaleźć piękne miejsce do przesiedlenia ludzi, na stałe, do ładnych domów, gdzie będą szczęśliwi i nie będzie się do nich strzelano, zabijano ich ani dźgano nożem, jak to się dzieje w Gazie.”

Rubio w środę: „Tymczasowo, oczywiście, ludzie będą musieli gdzieś mieszkać, podczas gdy Gaza będzie odbudowywana. To jest podobne do sytuacji po klęsce żywiołowej. To, co bardzo hojnie zaoferował, to możliwość, aby Stany Zjednoczone pomogły w usuwaniu gruzu, usuwaniu amunicji, odbudowie domów i firm, aby ludzie mogli tam wrócić.”

Leavitt w środę: „Prezydent jasno dał do zrozumienia, że ludzie muszą zostać tymczasowo przeniesieni poza Gazę.”

Trump w czwartek: „Palestyńczycy, ludzie tacy jak Chuck Schumer, zostaliby już przesiedleni do znacznie bezpieczniejszych i piękniejszych społeczności, z nowymi i nowoczesnymi domami, w regionie. Mieliby szansę być szczęśliwi, bezpieczni i wolni.” Schumer jest liderem Demokratów w Senacie.

Kwestia wysyłania wojsk amerykańskich do Gazy

Trump we wtorek: „Zrobimy, co będzie konieczne. Jeśli będzie to konieczne, zrobimy to.”

Rubio w środę: „Nie było to zamierzone jako wrogi ruch. Było to, jak sądzę, bardzo hojna oferta, propozycja odbudowy i przejęcia odpowiedzialności za ten proces.”

Leavitt w środę: „Prezydent nie zobowiązał się do wysyłania wojsk do Gazy.”

Trump w czwartek: „Gaza zostałaby przekazana Stanom Zjednoczonym przez Izrael po zakończeniu walk.”

„Nie byłoby potrzeby wysyłania amerykańskich żołnierzy!”

Kwestia długoterminowej kontroli USA i nadzorowania odbudowy Gazy

Trump we wtorek: „Widzę długoterminową pozycję właściciela i widzę, że przyniesie to wielką stabilność w tej części Bliskiego Wschodu, a może w całym regionie.”

„Przejmiemy ten obszar i go rozwiniemy, stworzymy tysiące miejsc pracy. Będzie to coś, z czego cały Bliski Wschód będzie mógł być dumny.”

„Mamy okazję zrobić coś fenomenalnego. Nie chcę być zbyt pewny siebie ani arogancki. Ale to mogłaby być Riwiera Bliskiego Wschodu.”

„To mogłoby być tak wspaniałe. Ale co ważniejsze, ludzie, którzy teraz żyją w piekle, mogliby żyć w pokoju w znacznie lepszych warunkach. Dopilnujemy, aby wszystko zostało wykonane na światowym poziomie.”

Rubio w środę: „To, co prezydent Trump ogłosił wczoraj, to oferta, gotowość Stanów Zjednoczonych do przejęcia odpowiedzialności za odbudowę tego obszaru.”

Leavitt w środę: „Prezydentowi jasno przekazano, że Stany Zjednoczone muszą być zaangażowane w ten proces odbudowy, aby zapewnić stabilność w regionie dla wszystkich ludzi. Nie oznacza to, że amerykańscy podatnicy będą finansować ten proces. Oznacza to, że Donald Trump, najlepszy negocjator na świecie, zawrze umowę z naszymi partnerami w regionie.”

Trump w czwartek: „Stany Zjednoczone, współpracując z najlepszymi zespołami deweloperskimi z całego świata, powoli i ostrożnie rozpoczęłyby budowę jednego z największych i najbardziej spektakularnych projektów tego rodzaju na świecie. Nie byłoby potrzeby wysyłania amerykańskich żołnierzy! Zapanowałaby stabilność w regionie!!!”