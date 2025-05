Rynki giełdowe odnotowały spadki, a akcje technologiczne przewodziły temu załamaniu, gdy inwestorzy obawiali się, że polityka handlowa prezydenta USA Donalda Trumpa może doprowadzić Stany Zjednoczone do recesji.

Na Wall Street technologiczny indeks Nasdaq spadł o ponad 3,6 procent po tym, jak sam Trump nie wykluczył ryzyka recesji w USA.

,,Nie lubię przewidywać takich rzeczy," powiedział w niedzielę w rozmowie z Fox News, zapytany wprost o możliwość recesji w tym roku.

,,To jest okres przejściowy, ponieważ to, co robimy, jest bardzo duże — przywracamy bogactwo do Ameryki," dodał, podkreślając: ,,To wymaga trochę czasu."

W odpowiedzi na poniedziałkową wyprzedaż na rynku, przedstawiciel Białego Domu stwierdził, że istnieje ,,silna rozbieżność między nastrojami na rynku akcji a tym, co faktycznie obserwujemy w działaniach firm i liderów biznesu."

Przedstawiciel, który wypowiadał się anonimowo, odnosił się do tendencji do kierowania się emocjami w zachowaniu inwestorów, w przeciwieństwie do innych warunków ekonomicznych.

Groźby Trumpa dotyczące ceł wobec Kanady, Meksyku, Chin i innych krajów pozostawiły amerykańskie rynki finansowe w chaosie, a konsumentów w niepewności co do tego, co przyniesie rok.

,,Prezydent Trump wydaje się porzucać amerykański rynek akcji i jest gotów postawić swoją wizję polityczną ponad krótkoterminową perspektywą dla gospodarki USA" - napisała Kathleen Brooks, dyrektor ds. badań w platformie handlowej XTB, w notatce.

Nasdaq został obciążony spadkami tzw. ,,Wspaniałej Siódemki" akcji technologicznych, w tym Alphabet (spółki macierzystej Google), Amazon, Meta i Nvidia.

Akcje producenta samochodów elektrycznych Tesla, należącego do miliardera i doradcy Trumpa Elona Muska, spadły o ponad 11 procent.

,,Niepokój związany z wpływem ceł Trumpa wisi nad rynkami finansowymi na początku tygodnia" - powiedziała Susannah Streeter, szefowa ds. pieniędzy i rynków w Hargreaves Lansdown.

„Perspektywa recesji w USA czai się, a zaufanie konsumentów spada, firmy stają w obliczu rosnącej złożoności handlu, a inwestorzy stają się coraz bardziej nerwowi”.

David Morrison, starszy analityk rynku w firmie usług finansowych Trade Nation, dodał: „Nastroje dotyczące ryzyka pogorszyły się, gdy inwestorzy reagują na różne zapowiedzi prezydenta Trumpa dotyczące ceł i gdy perspektywy gospodarcze USA zaczynają się chmurzyć”.

Plan wydatków Niemiec

Rynki giełdowe w Londynie, Paryżu i Frankfurcie również zakończyły dzień na minusie.

Komisarz ds. handlu Unii Europejskiej Maros Sefcovic skarżył się, że ,,administracja USA wydaje się nie angażować w zawarcie umowy" w celu uniknięcia ceł wobec 27 państw członkowskich bloku.

Brooks z XTB powiedział, że inwestorzy zareagowali również na wiadomość, według której przyszły kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, może stanąć w obliczu sprzeciwu wobec ogromnego planu wydatków, który pobudził rynki w zeszłym tygodniu.

Niemiecka Partia Zielonych oświadczyła w poniedziałek, że nie udzieli głosów potrzebnych do realizacji propozycji Merza dotyczących częściowego zniesienia limitów wydatków na obronność i utworzenia funduszu infrastrukturalnego o wartości 540 miliardów dolarów.

Tokio zakończyło wcześniej dzień na plusie, ale giełdy w Hongkongu i Szanghaju spadły po weekendowych danych z Chin, które pokazały, że ceny konsumpcyjne spadły o 0,7 procent w lutym, co było pierwszym spadkiem od 13 miesięcy.

,,Te dane tylko wzmacniają to, co było jasne od miesięcy — presje deflacyjne pozostają mocno zakorzenione w drugiej co do wielkości gospodarce świata," powiedział Stephen Innes z SPI Asset Management.

Chińskie cła odwetowe na niektóre amerykańskie produkty rolne weszły w życie w poniedziałek. Po tym, jak chińskie produkty zostały objęte 20-procentowymi cłami USA.