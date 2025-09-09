Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 nawiedziło okolice greckiej wyspy Eubea i było silnie odczuwalne w Atenach, poinformowały władze.

Według Instytutu Geodynamiki przy Narodowym Obserwatorium w Atenach, trzęsienie miało miejsce na morzu o godzinie 00:30 czasu lokalnego (21:30 GMT) , 45 kilometrów na północny wschód od stolicy Grecji.

Epicentrum znajdowało się cztery kilometry od nadmorskiego kurortu Nea Styra, położonego na południowym zachodzie Eubei, drugiej co do wielkości wyspy Grecji, podał instytut.

Nie odnotowano natychmiastowych zgłoszeń o ofiarach lub zniszczeniach.

Burmistrz pobliskiego miasta Maraton, Stergios Tsirkas, opisał trzęsienie jako “bardzo intensywne” w komentarzach dla telewizji ERT.

Obszar aktywny sejsmicznie