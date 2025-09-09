Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 nawiedziło okolice greckiej wyspy Eubea i było silnie odczuwalne w Atenach, poinformowały władze.
Według Instytutu Geodynamiki przy Narodowym Obserwatorium w Atenach, trzęsienie miało miejsce na morzu o godzinie 00:30 czasu lokalnego (21:30 GMT) , 45 kilometrów na północny wschód od stolicy Grecji.
Epicentrum znajdowało się cztery kilometry od nadmorskiego kurortu Nea Styra, położonego na południowym zachodzie Eubei, drugiej co do wielkości wyspy Grecji, podał instytut.
Nie odnotowano natychmiastowych zgłoszeń o ofiarach lub zniszczeniach.
Burmistrz pobliskiego miasta Maraton, Stergios Tsirkas, opisał trzęsienie jako “bardzo intensywne” w komentarzach dla telewizji ERT.
Obszar aktywny sejsmicznie
W maju silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 nawiedziło okolice greckiej wyspy Kreta i było odczuwalne aż w Egipcie, a także w stolicy Grecji.
W styczniu i lutym wyspa Santorini na Morzu Egejskim, będąca popularnym greckim celem turystycznym, doświadczyła wyjątkowej aktywności sejsmicznej.
Tysiące wstrząsów zmusiły wówczas kilka tysięcy mieszkańców do opuszczenia swoich domów, jednak od tego czasu powrócili oni na wyspę.
Grecja, położona na kilku uskokach w południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego, regularnie doświadcza trzęsień ziemi.
Ostatnie śmiertelne trzęsienie ziemi miało miejsce w październiku 2020 roku na wyspie Samos na Morzu Egejskim.
Trzęsienie o magnitudzie siedem zabiło dwie osoby na Samos oraz ponad 100 osób w tureckim mieście portowym Izmir.