W 2023 roku w USA, czarnoskóre kobiety umierały prawie 3,5 razy częściej podczas porodu niż białe kobiety. Mimo że ogólny wskaźnik śmiertelności matek spadł poniżej poziomu sprzed pandemii, różnice rasowe uległy pogłębieniu, jak wynika z danych federalnych opublikowanych w środę.

W latach 2021 i 2022 wskaźnik śmiertelności matek wśród czarnych kobiet był około 2,6 razy wyższy niż wśród białych kobiet.

Dane sugerują, że pandemia Covid-19 w swoim szczytowym momencie wpłynęła na wszystkie kobiety w ciąży. Jak zauważyła jednak dr Amanda Williams, tymczasowa dyrektor medyczna organizacji March of Dimes, „gdy wróciliśmy do ,,zwykłych aktywności”, wpływ systemowego rasizmu i nierównego dostępu (do opieki medycznej) ... ponownie dał o sobie znać”.

Raport opublikowany w środę przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dotyczący zgonów w 2023 roku oparty o akty zgonu, uwzględnia kobiety, które zmarły w czasie ciąży, podczas porodu lub do 42 dni po porodzie. Zgony przypadkowe są wykluczone.

Raport wykazał:

- Wskaźnik śmiertelności matek wśród białych kobiet spadł z 19 zgonów na 100 000 żywych urodzeń w 2022 roku do 14,5 na 100 000 w 2023 roku.

- Wskaźnik dla kobiet czarnoskórych wzrósł z 49,5 do nieco ponad 50, choć raport wskazuje, że ten wzrost nie był statystycznie istotny.

- Wskaźnik dla kobiet latynoskich spadł z około 17 do około 12.

- Wskaźnik dla Amerykanek pochodzenia azjatyckiego spadł z około 13 do około 11.

Łącznie w 2023 roku zmarło 669 kobiet w czasie ciąży lub krótko po porodzie, jak podało CDC. To mniej niż 817 zgonów w 2022 roku i 1 205 w 2021 roku, kiedy liczba ta była najwyższa od ponad 50 lat.

Nadmierne krwawienie, zatory naczyń krwionośnych i infekcje są głównymi przyczynami zgonów matek.

Mniej ciąż

Wśród tych przyczyn znajduje się Covid-19. Koronawirus i jego powikłania okazały się niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Eksperci twierdzą, że w najgorszych dniach pandemii wyczerpani lekarze mogli zwiększać ryzyko, ignorując obawy kobiet w ciąży.

Ogólny wpływ Covid-19 na ciąże zmniejszył się wraz z ustępowaniem pandemii oraz powrotem szpitali i ośrodków porodowych do normalnego funkcjonowania.

Ponadto federalny program Medicaid został rozszerzony, aby obejmować kobiety opieką poporodową przez okres do 12 miesięcy, zamiast tylko siedmiu tygodni. To pomogło większej liczbie matek dojść do siebie i poprawiło ich zdrowie przed kolejną próbą zajścia w ciążę, zauważyła Williams.

Liczba zgonów matek jest również powiązana z liczbą ciąż. Liczba urodzeń w USA spada, a mniejsza liczba ciąż przyczynia się do mniejszej liczby zgonów związanych z ciążą, zauważył Eugene Declercq, badacz śmiertelności matek z Uniwersytetu Bostońskiego.

Przedstawiciele CDC odrzucili prośbę Associated Press o komentarz autora raportu.

Rząd nadal otrzymuje i przetwarza raporty o zgonach z ubiegłego roku. Declercq uważa jednak, że jego analiza dostępnych danych sugeruje, że liczba zgonów matek w 2024 roku może być podobna do tej z 2023 roku.