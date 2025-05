Stany Zjednoczone rozważają alternatywy dotyczące relokacji Palestyńczyków w związku z planem prezydenta Donalda Trumpa o przejęciu Gazy, poinformował jego specjalny wysłannik.

,,Myślę, że badamy wszystkie alternatywy i opcje, które mogą prowadzić do lepszego życia dla mieszkańców Gazy. I przy okazji, także dla Izraelczyków," powiedział Steve Witkoff w rozmowie z CBS News w niedzielę, zapytany, czy USA rozmawiają z innymi państwami na temat przesiedlenia Palestyńczyków.

,,Więc badamy wszystkie te możliwości" - dodał Witkoff.

W zeszłym miesiącu Trump ogłosił, że USA ,,przejmą" Gazę i przekształcą tę enklawę w ,,Riwierę Bliskiego Wschodu" . Plan zakłada przesiedlenie Palestyńczyków do sąsiednich krajów, takich jak Jordania i Egipt.

Jego propozycja spotkała się z szerokim potępieniem ze strony Palestyńczyków, krajów arabskich oraz wielu innych państw na całym świecie, w tym Kanady, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

,,Ale na ten moment, to co mamy przed sobą, to próba osiągnięcia jakiegoś rozwiązania tego konfliktu," powiedział Witkoff.

W zeszłym tygodniu w Katarze Witkoff oraz Eric Trager, starszy dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, przedstawili propozycję ,,pomostową", która miałaby ,,dać czas na wynegocjowanie ram dla trwałego zawieszenia broni."

,,Moim zdaniem przedstawiliśmy bardzo rozsądną propozycję, która miała być pomostem do ostatecznej dyskusji i rozwiązania, które obejmowałoby pewnego rodzaju demilitaryzację Hamasu, co jest koniecznością. To jest czerwona linia dla Izraelczyków. I być może mogłoby to doprowadzić do długoterminowego rozwiązania pokojowego," powiedział Witkoff.