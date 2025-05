Indyjscy parlamentarzyści opozycji poddali w wątpliwość rząd premiera Narendry Modiego. Zażądali w czwartek debaty w parlamencie na temat tego, co określili jako złe traktowanie 104 indyjskich imigrantów deportowanych przez Stany Zjednoczone.

Amerykański samolot wojskowy z deportowanymi imigrantami wylądował w środę w świętym mieście Sikhów, Amritsarze, w stanie Pendżab, co było częścią polityki imigracyjnej prezydenta Donalda Trumpa.

Według gazet The Times of India i The Indian Express, które powoływały się na anonimowych urzędników z Pendżabu, wszyscy deportowani, z wyjątkiem dzieci, byli skuci kajdankami podczas lotu.

Deportowani przeszli wielogodzinną kontrolę na lotnisku w Amritsarze, zanim policja eskortowała ich w małych grupach w pojazdach policyjnych. Reuters nie był w stanie porozmawiać z deportowanymi.

W czwartek niektórzy z nich zostali przewiezieni regularnym lotem do Ahmedabad w stanie Gujarat, bliżej swoich domów, - powiedział anonimowy funkcjonariusz policji, który nie był upoważniony do rozmów z mediami.

Według świadka Reuters, zostali oni eskortowani z lotniska w Ahmedabad przez funkcjonariuszy ochrony. Większa część pozostałych pochodzi z Pendżabu lub sąsiedniego stanu Haryana, jak podała policja.

„Pojawiły się doniesienia o zakuwaniu tych osób w kajdanki i ich poniżającym traktowaniu podczas procesu deportacji, co budzi poważne obawy dotyczące ich godności i praw człowieka” – powiedział Gaurav Gogoi, poseł opozycyjnej Partii Kongresowej, w zawiadomieniu skierowanym do sekretarza generalnego niższej izby parlamentu.

Odpowiedź rządu

W osobnym zawiadomieniu złożonym przez innego członka Partii Kongresowej, Manickam Tagore wezwał indyjskiego ministra spraw zagranicznych Subrahmanyama Jaishankara do natychmiastowego złożenia oświadczenia w parlamencie, wyjaśniającego stanowisko hindu- nacjonalistycznego rządu Modiego i kroki podjęte w celu rozwiązania tej kwestii.

Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ambasada USA nie odpowiedziały natychmiast na prośby o komentarz.

Obie izby parlamentu zostały odroczone w czwartek, gdy posłowie opozycji wykrzykiwali hasła domagające się odpowiedzi rządu.

Migracja była jedną z kluczowych kwestii omawianych przez Indie i USA od czasu objęcia urzędu przez Trumpa w zeszłym miesiącu. Oczekuje się, że pojawi się również podczas rozmów Trumpa z Modim.

Chociaż indyjscy imigranci byli deportowani przez poprzednią administrację USA, po raz pierwszy Waszyngton użył do tego samolotu wojskowego. Było to również najdalsze miejsce docelowe dla takich lotów przy użyciu samolotu wojskowego.

Administracja Trumpa coraz częściej zwraca się do wojska, aby pomóc w realizacji programu imigracyjnego, wykorzystując samoloty wojskowe do deportacji migrantów i otwierając bazy wojskowe, w których mają oni przebywać.

New Delhi oświadczyło, że przyjmie takich nielegalnych imigrantów po zweryfikowaniu ich danych.