Australia zapewniła Ukrainę, że wycofana flota czołgów Abrams jest „w drodze” do ogarniętego wojną kraju, aby pomóc w odpieraniu Rosji, jak poinformowała Australian Broadcasting Corporation (ABC).

W niedzielę, podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Rzymie, premier Australii Anthony Albanese powiedział, że jego kraj robi „wszystko, co w naszej mocy”, aby wywrzeć presję na Rosję.

Rząd Albanese’a w zeszłym roku zobowiązał się do przekazania Ukrainie floty wycofanych czołgów, jednakże pozostawały one w Australii, częściowo z powodu oporu ze strony USA, co opóźniało ich transfer – podało ABC w poniedziałek.

Amerykańscy urzędnicy pozostają zfrustrowani decyzją Australii o przekazaniu czołgów do Ukrainy, nawet po tym, jak pojazdy w końcu rozpoczęły długą podróż morską na pole bitwy.

„W zeszłym roku, jeszcze zanim Donald Trump powrócił na stanowisko prezydenta, ostrzegaliśmy Australijczyków, że wysłanie tych czołgów Abrams będzie skomplikowane, a kiedy w końcu dotrą na pole bitwy, Ukraińcy będą mieli trudności z ich utrzymaniem” – powiedział anonimowo urzędnik USA w rozmowie z ABC.

Ostatnie rozmowy między Albanese’em a Zełenskim koncentrowały się na tym, jak Australia może pomóc w maksymalnym wywieraniu presji na Rosję.

,,Presja na Rosję”

Australia zapewniła Ukrainie wsparcie o wartości około 962 milionów dolarów.

Albanese odmówił ujawnienia szczegółów dotyczących harmonogramu dostaw czołgów, sugerując, że mogłoby to zaszkodzić wysiłkom wojennym Ukrainy.

Zełenski podziękował Albanese’owi za wiadomość o czołgach i pochwalił wysiłki Australii w pomaganiu Ukrainie w odpieraniu rosyjskiej agresji.

Australia nałożyła już sankcje na około 1400 rosyjskich osób i podmiotów, ale Zełenski zasugerował, że chciałby zobaczyć jeszcze więcej działań ze strony Canberry.

Albanese dał do zrozumienia, że jest na to otwarty, mówiąc, że Australia będzie „kontynuować wszelkie działania, jakie możemy podjąć, aby wywrzeć presję na Rosję”.

Albanese ostrożnie odniósł się również do nacisków ze strony Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy obronnej po tym, jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała nowe partnerstwo bezpieczeństwa z Australią.

Po spotkaniu w Rzymie z von der Leyen powiedział, że choć Australia jest „z pewnością zainteresowana” tym pomysłem, to znajduje się on na „bardzo wczesnym etapie”.