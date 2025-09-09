Kilka tygodni temu łoś, któremu nadano imię Emil, pojawił się w Dolnej Austrii, regionie otaczającym Wiedeń.

Emil przybył prawdopodobnie z Polski przez Czechy i nie spieszy się z odejściem.

Zwierzę pojawiło się pod koniec ubiegłego tygodnia na przedmieściach St. Pölten, stolicy prowincji.

W sobotę wieczorem wszedł na tory głównej linii kolejowej Wiedeń–Salzburg, co spowodowało kilkugodzinne wstrzymanie ruchu pociągów.