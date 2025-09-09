KLIMAT I ŚRODOWISKO
Łoś Emil pojawił się w Dolnej Austrii
Łoś Emil od około trzech tygodni przebywa w Dolnej Austrii, wzbudzając zainteresowanie.
Emil przybył prawdopodobnie z Polski przez Czechy i nie spieszy się z odejściem. / Reuters
9 września 2025

Kilka tygodni temu łoś, któremu nadano imię Emil, pojawił się w Dolnej Austrii, regionie otaczającym Wiedeń. 

Emil przybył prawdopodobnie z Polski przez Czechy i nie spieszy się z odejściem.

Zwierzę pojawiło się pod koniec ubiegłego tygodnia na przedmieściach St. Pölten, stolicy prowincji.

W sobotę wieczorem wszedł na tory głównej linii kolejowej Wiedeń–Salzburg, co spowodowało kilkugodzinne wstrzymanie ruchu pociągów.

Lokalna organizacja ochrony zwierząt apeluje, by nie karmić i nie podchodzić do Emila, oraz by nie organizować specjalnych wycieczek, podkreślając że łosie nie potrzebują kontaktu z ludźmi.

W poniedziałek Emil prawdopodobnie udał się na północ od St. Pölten. 

Austria Press Agency donosi, że policja nie odnotowała nowych interwencji związanych z Emilem.

ŹRÓDŁO:AP
