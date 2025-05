Iran potępił decyzję Waszyngtonu o nałożeniu sankcji związanych z transportem morskim, twierdząc, że uniemożliwi to prowadzenie legalnego handlu z partnerami, poinformowała oficjalna agencja prasowa IRNA.

Departament Skarbu USA ogłosił w czwartek, że nakłada nowe sankcje na kilka osób i tankowców, które pomagają w przewozie milionów baryłek irańskiej ropy naftowej rocznie do Chin.

Były to pierwsze sankcje USA wobec irańskiej ropy naftowej po tym, jak prezydent Donald Trump w tym tygodniu zapowiedział, że doprowadzi do całkowitego wstrzymania eksportu irańskiej ropy, co jest częścią działań mających na celu ograniczenie zdolności nuklearnych tego kraju.

„Decyzja nowej administracji USA o wywieraniu presji na naród irański poprzez uniemożliwienie Iranowi prowadzenia legalnego handlu z jego partnerami gospodarczymi jest nielegalnym i bezprawnym działaniem” – IRNA cytuje rzecznika irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Esmaeila Baghaei.

Iran „uznaje Stany Zjednoczone za odpowiedzialne za konsekwencje i reperkusje takich jednostronnych i zastraszających działań”.

W ramach surowej polityki sankcji podczas pierwszej kadencji Trumpa, która zakończyła się w 2021 roku, Waszyngton wycofał się z przełomowego porozumienia nuklearnego, które nakładało ograniczenia na irański program nuklearny w zamian za złagodzenie sankcji.

Teheran przestrzegał porozumienia – znanego jako Joint Comprehensive Plan of Action – przez rok po wycofaniu się Waszyngtonu, ale potem zaczął wycofywać się ze swoich zobowiązań.

Wysiłki na rzecz ożywienia porozumienia z 2015 roku utknęły w martwym punkcie.

Trump w środę wezwał do zawarcia „zweryfikowanego porozumienia pokojowego w sprawie nuklearnej” z Iranem, dodając, że „nie może on posiadać broni nuklearnej”.

Iran utrzymuje, że jego program nuklearny ma wyłącznie pokojowy charakter i zaprzecza jakimkolwiek zamiarom rozwoju broni atomowej.