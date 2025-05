5 marca studenci Uniwersytetu Columbia i Barnard College zorganizowali protest siedzący w Bibliotece Milstein w Barnard College. Swoje działania nazwali ustanowieniem „Strefy Wyzwolonej Dr. Hussama Abu Safiya”.

Dziesiątki studentów domagało się cofnięcia niedawnych wydaleń trzech pro palestyńskich studentów z Barnard College. Administracja odpowiedziała wezwaniem nowojorskiego Departamentu Policji (NYPD) do stłumienia protestu.

Administrator Uniwersytetu Columbia twierdził, że na terenie Biblioteki Milstein występowało zagrożenie wybuchu bomby. Wezwał on protestujących do opuszczenia budynku. Wkrótce potem przybyła nowojorska policja i przeszukała teren. Aresztowano co najmniej dziewięciu demonstrantów.

Po aresztowaniach dokonanych na zewnątrz, studenci zostali zawróceni i zatrzymani w tym samym budynku. Poddało to w wątpliwość prawdziwość twierdzeń o zagrożeniu bombowym, przedstawionych wcześniej tego dnia.