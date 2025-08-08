Turecki minister spraw zagranicznych odwiedza Syrię w celu przeprowadzenia rozmów
Turecki minister spraw zagranicznych, Hakan Fidan został przyjęty przez prezydenta Syrii, Ahmeda al Sharaa w stolicy Syrii, Damaszku.
Turecki minister spraw zagranicznych Fidan odwiedza Syrię / TRT Global
20 godzin temu
Oczekuje się, że spotkanie będzie poświęcone przeglądowi postępów osiągniętych w stosunkach dwustronnych w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy od upadku reżimu Assada, a także dalszemu wzmocnieniu współpracy w różnych dziedzinach.