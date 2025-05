Ukraina nie zgodzi się na zawieszenie broni na lądzie, które umożliwiłoby siłom rosyjskim przegrupowanie się i wznowienie działań wojennych w przyszłości – powiedział doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Tymczasem inni ukraińscy urzędnicy zapowiadają, że Kijów zaproponuje Stanom Zjednoczonym zawieszenie broni w powietrzu i na morzu.

W wystąpieniu telewizyjnym w poniedziałek, Serhij Leszczenko podkreślił, że choć Ukraina jest otwarta na negocjacje, to nalega, aby każde zawieszenie broni nie dawało Rosji przewagi.

„On (prezydent USA Donald Trump) pyta: Czy jest plan na zakończenie walk? Odpowiadamy, że mamy plan. Proponujemy zawieszenie broni w powietrzu – drony, rakiety, balistyka. Proponujemy również zawieszenie broni na morzu. Zobowiązujemy się nie atakować tam, mimo że obecnie mamy inicjatywę na Morzu Czarnym. Dodatkowo proponujemy powstrzymanie się od ataków na infrastrukturę energetyczną” – powiedział Leszczenko, cytowany przez Narodową Agencję Informacyjną Ukrainy, czyli Ukrinform.

Podkreślił jednak, że Ukraina nie zaakceptuje zawieszenia broni na lądzie, ponieważ mogłoby to dać prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi czas na wzmocnienie swoich sił i wznowienie wojny.

„Chcecie zawieszenia broni – jesteśmy gotowi. Ale nie na lądzie, gdzie Putin może wykorzystać kilka miesięcy na leczenie rannych, rekrutację piechoty z Korei Północnej i wznowienie tej wojny” – powiedział.

Leszczenko podkreślił również, że 70 procent strat ukraińskiego wojska wynika z ataków dronów.

„Pomoc USA jest tutaj kluczowa, ale nie w takim stopniu, aby dyktowała warunki zakończenia działań wojennych w sposób niekorzystny dla Ukrainy” – dodał.

Ograniczony rozejm, umowa w sprawie surowców

Dwóch ukraińskich urzędników udzieliło wypowiedzi pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie mieli upoważnienia do publicznego omawiania wtorkowego spotkania. W rozmowie z Associated Press, okreslili, że podczas rozmów, ukraińska delegacja jest gotowa podpisać umowę ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącą dostępu do ukraińskich minerałów ziem rzadkich. Jest to porozumienie na którym bardzo zależy prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Urzędnicy omawiali środki budujące zaufanie, nie podając jednak dalszych szczegółów, przed spotkaniem ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w Dżuddzie.

Ukraina wielokrotnie ostrzegała przed jakimikolwiek porozumieniami, które mogłyby pozwolić Rosji na konsolidację sił, argumentując, że jedynie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa – obejmujące domeny powietrzną i morską – może przynieść stabilność w regionie.