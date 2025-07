Migranci wypychani przez granicę. Zarejestrowane działania niemieckiej policji

Niemieccy funkcjonariusze wyprowadzają migranta i wypychają go przez most graniczny na stronę polską. Bez obecności polskich służb, bez dokumentów, bez zgody. Do incydentu doszło 3 lipca około godziny 1:00 w nocy w Gubinie.