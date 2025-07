Kenia: Protesty antyrządowe znów kończą się śmiercią – w rocznicę “Saba Saba”

Co najmniej 11 osób zginęło, a dziesiątki zostały ranne w trakcie antyrządowych protestów w Nairobi, stolicy Kenii. Do starć doszło 7 lipca – policja użyła gazu łzawiącego, armatek wodnych i ostrej amunicji, by rozpędzić demonstrantów.