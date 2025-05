Prezydent USA Donald Trump miał zakończyć krótką wizytę w Katarze przemówieniem do amerykańskich żołnierzy w czwartek, a następnie udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie tamtejsi przywódcy liczą na wsparcie USA w uczynieniu z tego bogatego kraju Zatoki Perskiej światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Jak podano w środę, USA zawarły wstępne porozumienie z ZEA, które pozwoli na import 500 000 najbardziej zaawansowanych chipów AI firmy Nvidia rocznie, począwszy od tego roku. Umowa ta ma wspierać budowę centrów danych niezbędnych do rozwoju modeli sztucznej inteligencji. Jednakże porozumienie wzbudziło obawy o bezpieczeństwo narodowe w niektórych sektorach rządu USA, a warunki umowy mogą ulec zmianie, jak twierdzą źródła.

Podczas czterodniowej wizyty Trumpa w regionie Zatoki Perskiej podpisano szereg umów biznesowych, w tym kontrakt na zakup przez Qatar Airways do 210 szerokokadłubowych samolotów Boeing, zobowiązanie Arabii Saudyjskiej do zainwestowania 600 miliardów dolarów w USA oraz sprzedaż amerykańskiej broni do tego kraju o wartości 142 miliardów dolarów.

Sztuczna inteligencja w centrum uwagi

Wizyta przyniosła także intensywną aktywność dyplomatyczną. Trump niespodziewanie ogłosił we wtorek zniesienie długoletnich sankcji nałożonych na Syrię, a następnie spotkał się z prezydentem Syrii Ahmedem Alsharaa.

W czwartek Trump wygłosi przemówienie do amerykańskich żołnierzy w bazie Al Udeid, położonej na pustyni na południowy zachód od Dohy, która jest największym amerykańskim obiektem wojskowym na Bliskim Wschodzie. Następnie uda się do Abu Zabi, aby spotkać się z prezydentem ZEA, szejkiem Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem, oraz innymi przywódcami.

Sztuczna inteligencja prawdopodobnie będzie głównym tematem ostatniego etapu podróży Trumpa.

Administracja byłego prezydenta Joe Bidena wprowadziła ścisły nadzór nad eksportem amerykańskich chipów AI na Bliski Wschód i do innych regionów. Jednym z obaw administracji Bidena było to, że cenne półprzewodniki mogłyby zostać przekierowane do Chin i wzmocnić siłę militarną Pekinu.

Trump poprawił relację z niektórymi państwami Zatoki Perskiej, jednym z kluczowych celów swojej administracji. Jeśli wszystkie proponowane umowy dotyczące chipów w państwach Zatoki, a szczególnie w ZEA, zostaną zrealizowane, region ten mógłby stać się trzecim centrum siły w globalnej rywalizacji w dziedzinie sztucznej inteligencji, obok Stanów Zjednoczonych i Chin.