Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że prezydent Rosji Władimir Putin przygotowuje się do “nowych ofensywnych działań”, a nie do zawarcia rozejmu.

“Nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że Rosjanie otrzymali sygnały, aby przygotować się na sytuację powojenną” – powiedział w swoim wieczornym przemówieniu w poniedziałek.

Zełenski podkreślił, że według raportów wywiadowczych i wojskowych Putin “jest zdeterminowany, aby przedstawić spotkanie z Ameryką jako swoje osobiste zwycięstwo, a następnie kontynuować działania dokładnie tak jak wcześniej, wywierając tę samą presję na Ukrainę.”

Ukraiński prezydent zaznaczył również, że “nie ma żadnych wskazań”, iż Rosja przygotowuje się do pokoju, dodając, że przerzuty wojsk sugerują przygotowania do kolejnych ataków.

“Jeśli ktoś przygotowuje się do pokoju, to nie robi tego w ten sposób” – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że Kijów nadal informuje swoich partnerów o sytuacji na polu bitwy, działaniach dyplomatycznych oraz planach Rosji na przyszłość.