POLITYKA
2 min. czytania
Zełenski twierdzi, że Putin przygotowuje się do dalszych ataków, a nie do zawieszenia broni
Zełenski mówi, że nie ma żadnych oznak, że Rosjanie przygotowują się do sytuacji powojennej, dodając, że Putin jest zdeterminowany, aby przedstawić spotkanie z USA jako swoje osobiste zwycięstwo.
Zełenski twierdzi, że Putin przygotowuje się do dalszych ataków, a nie do zawieszenia broni
Trump powiedział, że konieczne będą zmiany terytorialne, co później wykluczył Zełenski. / AA
1 dzień temu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że prezydent Rosji Władimir Putin przygotowuje się do “nowych ofensywnych działań”, a nie do zawarcia rozejmu.

“Nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że Rosjanie otrzymali sygnały, aby przygotować się na sytuację powojenną” – powiedział w swoim wieczornym przemówieniu w poniedziałek.

Zełenski podkreślił, że według raportów wywiadowczych i wojskowych Putin “jest zdeterminowany, aby przedstawić spotkanie z Ameryką jako swoje osobiste zwycięstwo, a następnie kontynuować działania dokładnie tak jak wcześniej, wywierając tę samą presję na Ukrainę.”

Ukraiński prezydent zaznaczył również, że “nie ma żadnych wskazań”, iż Rosja przygotowuje się do pokoju, dodając, że przerzuty wojsk sugerują przygotowania do kolejnych ataków.

“Jeśli ktoś przygotowuje się do pokoju, to nie robi tego w ten sposób” – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że Kijów nadal informuje swoich partnerów o sytuacji na polu bitwy, działaniach dyplomatycznych oraz planach Rosji na przyszłość.

PowiązaneTRT Global - Oświadczenie sojuszników Ukrainy przed spotkaniem Trump - Putin
Polecane

Szczyt na Alasce

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w zeszłym tygodniu, że będzie gospodarzem spotkania z Putinem podczas zbliżającego się szczytu na Alasce, którego celem będą rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Obawiając się, że Putin może potajemnie współpracować z Trumpem, aby wymusić nieakceptowalne kompromisy, europejscy liderzy planują w środę osobno rozmawiać zarówno z Zełenskim, jak i Trumpem.

Trump powiedział, że konieczne będą zmiany terytorialne, co później wykluczył Zełenski.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, zaprosił francuskich, brytyjskich i innych europejskich liderów oraz szefów UE i NATO na wirtualne rozmowy w środę.

Biuro Merza poinformowało w poniedziałek, że wideokonferencja w różnych rundach rozmów będzie dotyczyć “dalszych opcji wywierania presji na Rosję” oraz “przygotowania możliwych negocjacji pokojowych i związanych z nimi kwestii roszczeń terytorialnych i bezpieczeństwa”.

Odkrywaj
Iran zaprzecza zawieszeniu broni z Izraelem, sygnalizuje, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki Izraela się skończą
USA ostrzega przed odwetem Iranu, gdy Trump podnosi kwestię "zmiany reżimu"
Czym jest cieśnina Ormuz i dlaczego jest tak ważna w kontekście ropy naftowej?
Ukraina mówi o "masywnym" rosyjskim ataku dronów na Kijów
Ceny ropy gwałtownie rosną po tym, jak Teheran rozważa zamknięcie cieśniny Ormuz
Irański atak niszczy czołowy izraelski instytut naukowy po tym, jak Tel Awiw zabił naukowców z Teheranu
Pentagon zwalnia wysokiego rangą oficera, który określił Netanjahu i jego sojuszników jako "judeosupremacjonistycznych popleczników"
Trump zainteresowany strategicznymi powiązaniami handlowymi, mówi pakistańska armia
Korea Północna staje w obronie Iranu, określając Izrael jako "nowotworem dla pokoju"
Uderzyć czy nie uderzyć: dylemat Trumpa dotyczący Iranu ujawnia głębokie podziały wśród MAGA
Irańskie podziemne obiekty wzbogacania uranu wciąż nieuszkodzone pomimo izraelskich ataków — Putin
Zawieszenie broni między Indiami a Pakistanem zostało osiągnięte w wyniku rozmów wojskowych, a nie mediacji USA
Nie zabije najwyższego przywódcy Iranu - "przynajmniej na razie": Trump
Irańskie pociski uszkodziły budynek i spowodowały pożary w Izraelu
Masakra w Khan Younis: Izraelskie czołgi zabiły 59 osób próbujących uzyskać pomoc żywnościową
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us