As chuvas torrenciais que assolaram a Coreia do Sul pelo quarto dia no sábado impediram cerca de 3.000 pessoas de regressarem às suas casas, enquanto o gado ficou retido até ao pescoço nas águas que subiram, tendo o número de mortos atingido quatro e dois desaparecidos, segundo as autoridades.

A chuva vai durar até segunda-feira em algumas zonas, segundo as autoridades meteorológicas, que apelam à máxima precaução contra o risco de deslizamentos de terras e inundações, com avisos na maior parte do país.

Até às 6 horas da manhã de sábado, 2.816 pessoas ainda se encontravam fora das suas casas, informou o Ministério do Interior, de um total de mais de 7.000 evacuadas durante os dias anteriores de chuva intensa, em que quatro morreram e dois estão desaparecidos.

A precipitação registada desde quarta-feira atingiu um recorde de mais de 500 mm em Seosan, na província de Chungcheong do Sul, a sul da capital, Seul, acrescentou.

Noutros locais da província, as vacas tentavam desesperadamente manter a cabeça à tona da água, depois das inundações de estábulos e vacarias.

O número de estruturas danificadas pela água ascendia a mais de 641 edifícios, 388 estradas e 59 explorações agrícolas, informou o ministério.

Prevê-se igualmente a ocorrência de chuvas na vizinha Coreia do Norte.

De domingo a terça-feira, poderão cair entre 150 mm e 200 mm de chuva nalgumas zonas do norte, podendo chegar aos 300 mm nalgumas regiões remotas, informou a agência meteorológica, segundo o jornal estatal Rodong Sinmun.