Em cada primavera, Istambul transforma-se numa tela viva de cor e história. Ao longo do Estreito de Istambul, desenrola-se uma viagem - rica não só em flores, mas também em património, visão urbana e renascimento cultural. Desde a névoa púrpura das árvores de Judas ao suave rubor das cerejeiras japonesas Sakura em Baltalimani e às vibrantes tulipas no Parque Emirgan, a flora primaveril de Istambul conta a história de uma cidade profundamente enraizada na história, na tradição e que floresce com um objetivo.

No âmbito do Festival das Tulipas, o Município Metropolitano de Istambul apresentou o maior tapete de tulipas do mundo na Praça Sultanahmet - uma exposição floral de 1734 metros quadrados composta por 565.000 tulipas dispostas segundo o padrão de um tapete tradicional turco.

Tulipas: De volta a Istambul

O renascimento das tulipas em Istambul começou em 2005, sob a liderança do falecido Dr. Kadir Topbas, então presidente da Câmara Municipal Metropolitana de Istambul. De acordo com Ismail Gulal, antigo Diretor de I&D do Departamento de Parques e Jardins, a cidade redireccionou todo o seu orçamento para apoiar a horticultura turca.

“Kadir Bey tomou uma decisão crucial. Redireccionou todo o orçamento do departamento para a horticultura turca. Nessa altura, as tulipas já não eram cultivadas na Türkiye. Estávamos a importar bolbos dos Países Baixos. Por isso, começámos a apoiar os agricultores locais de aldeias como Çatalca e Silivri com garantias de compra. Em 2006, Istambul já tinha plantado as suas primeiras tulipas cultivadas no país”, afirma.

Aparecendo pela primeira vez na arte seljúcida no século XII, as tulipas ganharam proeminência, especialmente durante o reinado do Sultão Mehmed II e, mais tarde, durante o “Período das Tulipas” (1718-1730), sob o reinado do Sultão Ahmed III - uma época marcada pela paz, pelo requinte artístico e por uma mania das tulipas que se espalhou por todos os níveis da sociedade.

No entanto, sob o reinado de Suleiman, a tulipa começou a florescer em jardins, mesquitas, azulejos e têxteis, tornando-se um motivo preferido em tudo, desde a arquitetura e os têxteis à poesia e ao armamento.

No século XVIII, durante o reinado do poeta-imperador Ahmed III (1703-30), as tulipas deixaram de ser meras flores. Tinham-se tornado símbolos de requinte, abertura e cosmopolitismo otomano.

Apesar das suas raízes anatólias, a tulipa está atualmente mais associada à indústria hortícola holandesa. No entanto, a Türkiye continua a celebrar a flor com renovado entusiasmo através de festivais anuais.

O Festival das Tulipas começou no Parque Emirgan e depressa se estendeu a Gulhane e Goztepe. As tulipas apareceram ao longo das avenidas, parques e canteiros centrais.

Em 2019, a Türkiye estava a produzir 300.000 bolbos por ano, posicionando Istambul como um ponto de referência global para o cultivo de tulipas. Mais do que um esforço de embelezamento, as tulipas tornaram-se um símbolo cultural de requinte e orgulho nacional.

“Isto foi mais do que um projeto de embelezamento”, explica Gulal. “Vimos as tulipas como um símbolo do requinte cultural turco - tal como os britânicos ou os franceses com os seus jardins. Era uma visão. E deu origem ao conceito de 'Jardim Turco', que acabou por inspirar os actuais 'Jardins da Nação (millet bahcesi)'.”

O icónico Tapete de Tulipas na Praça Sultanahmet reforçou esta identidade, associando as tulipas ao tapete turco.

Árvores de Judas: Um véu real

À medida que a primavera avança para abril e maio, as árvores de Judas (Cercis Siliquastrum) florescem em Istambul, lançando um véu rosa-púrpura sobre as margens do Estreito. Conhecidas em turco como erguvan, estas árvores são endémicas da região e têm um significado cultural desde os tempos bizantinos e otomanos.

“Os erguvans foram uma das nossas campanhas de maior orgulho”, afirma Gulal. “A partir de 2008, plantámos mais de 60.000 árvores de Judas adultas - não mudas - principalmente ao longo do Estreito de Istambul. São nativas desta terra e acrescentam uma camada única à história sazonal da cidade.”

Historicamente, a árvore de Judas era venerada tanto pelos bizantinos como pelos otomanos. Na época bizantina, a cor púrpura (erguvan moru) era reservada aos imperadores - um símbolo de riqueza e nobreza. No Império Otomano, era celebrada com as Festas de Erguvan, especialmente entre os séculos XIV e XIX, sob o patrocínio do Emir Sultão.

Do convés de um ferry do Estreito, os visitantes assistem ao desenrolar de um calendário vivo: primeiro as tulipas nos parques, depois a cascata de púrpura das árvores de Judas que revestem as encostas e as mansões históricas. É uma das épocas mais fotogénicas e emocionantes para visitar Istambul.

Cerejeiras em flor: Uma dádiva do Oriente

Escondido entre as margens do Estreito de Istambul, em Baltalimani, não muito longe do Parque Emirgan, encontra-se uma jóia de tranquilidade: o Jardim Japonês de Baltalimani, onde as flores de cerejeira (Sakura) florescem todas as Primaveras. Uma prenda do Japão, este jardim oferece outra camada à paisagem floral de Istambul - um espaço de calma zen no meio da vibração da cidade.

“Não é preciso ir até ao Japão para apreciar as flores de cerejeira”, diz Aysha F. Deligoz, uma residente de Istambul, à TRT World. “O Parque Japonês em Baltalimani tem belas árvores de Sakura mesmo aqui no coração de Istambul. Todos os anos, aguardo ansiosamente a época da floração. Magnólias, tulipas, árvores de Judas, cerejeiras em flor, glicínias roxas e rosas florescem por toda a cidade durante a primavera. Istambul traz uma nova sensação de alegria e entusiasmo. Vê-se toda a gente a apreciar a vista, a tirar fotografias. É uma cena mágica”.

As flores atraem multidões ansiosas por captar a beleza fugaz, especialmente os recém-casados que posam para fotografias intemporais que transcendem os meios de comunicação.

Renascimento floral

O renascimento floral de Istambul não é um acaso. Apoiado por conselheiros culturais como o falecido Prof. Dr. Haluk Dursun e o Prof. Dr. Nurhan Atasoy, ambos conselheiros do município e defensores da importância simbólica e histórica da horticultura turca.

“Cada flor fazia parte de uma história maior”, afirmou Gulal. “A tulipa, que viajou connosco desde a Ásia Central, faz parte da nossa herança nómada. A árvore de Judas, nativa de Istambul, reflecte o nosso legado imperial. A rosa, que floresce no início do verão, está ligada à nossa poesia e misticismo.”

A visão floral influenciou mesmo outras cidades da Turquia. Em 2017, apareceram tapetes de tulipas em Konya. As exportações aumentaram para o Golfo e para a China, através de Antalya. Nasceu um sector baseado na produção nacional, na identidade cultural e na beleza ambiental.

Das tulipas de abril em Emirgan às árvores de Judas de maio ao longo do Estreito de Istambul e às rosas de junho nos parques e nos canteiros de trânsito, a primavera de Istambul floresce como uma sinfonia. Cada flor marca um movimento numa obra-prima sazonal.

Quer seja a passear por um mosaico de tulipas em Sultanahmet, a apanhar cerejeiras em flor em Baltalimani ou a observar as árvores de Judas a balançar ao sabor da brisa a partir da janela de um ferry, os visitantes experimentam mais do que beleza. Descobrem uma cidade que se reconecta com a sua essência e que convida o mundo a partilhar o seu florescimento.