A obesidade é uma crise de saúde que cresce rapidamente em todo o mundo e que deverá agravar-se, afectando especialmente o Norte de África, o Médio Oriente, a América Latina e as Caraíbas. Este episódio explica as causas e as consequências desta ameaça para a saúde pública, bem como a forma de a combater com medidas urgentes.