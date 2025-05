Segundo o Columbia Spectator, agentes da polícia de Nova Iorque, muitos deles com equipamento antimotim, responderam com força e prenderam mais de 75 manifestantes pró-palestinianos que ocupavam uma parte da Biblioteca Butler da Universidade de Columbia no dia 7 de maio.

Após as primeiras detenções, a polícia de Nova Iorque continuou a entrar em confronto com os manifestantes que faziam piquetes de greve à volta do campus.