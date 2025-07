Os cortes maciços nos orçamentos humanitários correm o risco de deixar mais de 11 milhões de refugiados sem a ajuda tão necessária, alertaram as Nações Unidas.

Este número corresponde a um terço do número de refugiados que a agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, conseguiu alcançar no ano passado.

Num novo relatório divulgado na sexta-feira, a agência salientou uma confluência mortal de factores que afectam milhões de refugiados e pessoas deslocadas em todo o mundo: “O aumento das deslocações, a redução dos fundos e a apatia política.”

“Estamos neste momento perante um cocktail mortal”, disse aos jornalistas em Genebra Dominique Hyde, responsável pelas relações externas do ACNUR.

“Estamos extremamente preocupados com os refugiados e as populações deslocadas em todo o mundo.”

Os cortes drásticos na ajuda dos Estados Unidos e de outros países deixaram o ACNUR e outras organizações humanitárias a enfrentar défices enormes.

O ACNUR afirmou que precisa de 10,6 mil milhões de dólares para ajudar os refugiados de todo o mundo este ano, mas até agora recebeu apenas 23% desse valor.

Como resultado, a agência disse que estava a ver 1,4 mil milhões de dólares de programas essenciais serem cortados ou suspensos.

As consequências

O impacto, advertiu Hyde, pode ser que “até 11,6 milhões de refugiados e pessoas forçadas a fugir estejam a perder o acesso à assistência humanitária prestada pelo ACNUR”.

Segundo a agência, as famílias estão a ser forçadas a escolher entre alimentar os seus filhos, comprar medicamentos e pagar a renda.

A desnutrição é especialmente grave para os refugiados que fogem do Sudão devastado pela guerra, onde a ONU foi forçada a reduzir as rações alimentares e o rastreio nutricional, afirmou, lamentando o “impacto devastador para as crianças que fugiram para o Chade”.

Os cortes forçaram também o ACNUR a suspender a deslocação dos recém-chegados das zonas fronteiriças para locais mais seguros no Chade e no Sudão do Sul, “deixando milhares de pessoas retidas em locais remotos”, afirmou a agência.

Os serviços de saúde e educação para refugiados também estão a ser reduzidos em todo o mundo.

Nos campos do Bangladesh que acolhem cerca de um milhão de refugiados Rohingya de Myanmar, os programas de educação para cerca de 230.000 crianças correm o risco de ser suspensos.

O ACNUR afirmou ainda que todo o seu programa de saúde no Líbano corre o risco de ser encerrado até ao final do ano.

O financiamento dos programas de ajuda não é o único problema.

No mês passado, o ACNUR anunciou que teria de reduzir 3.500 efectivos, quase um terço da sua força de trabalho a nível mundial, devido ao défice orçamental.