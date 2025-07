O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou processar o Wall Street Journal, depois de este ter publicado uma história sobre uma alegada carta imprópria escrita por ele ao falecido financeiro Jeffrey Epstein.

O artigo do Journal, que rapidamente repercutiu na capital dos EUA na quinta-feira, diz que a carta a Epstein com a assinatura de Trump fazia parte de uma coleção de notas para o 50º aniversário de Epstein em 2003.

O jornal disse que analisou a carta mas não publicou uma imagem.

A reportagem dizia que Ghislaine Maxwell, companheira de Epstein, estava a preparar um presente especial para assinalar a ocasião. Ela recorreu à família e aos amigos de Epstein. Um deles foi Donald Trump.

Maxwell recolheu cartas de Trump e de dezenas de outros associados de Epstein para um álbum de aniversário de 2003, de acordo com documentos analisados pelo The Wall Street Journal.

As páginas do álbum encadernado em pele - reunidas antes de Epstein ter sido preso pela primeira vez em 2006 - estão entre os documentos examinados pelos funcionários do Departamento de Justiça que investigaram Epstein e Maxwell há anos, segundo pessoas que analisaram as páginas, de acordo com o Journal.

Uma carta falsa?

Trump criticou o jornal numa publicação no Truth Social: O Wall Street Journal e Rupert Murdoch, pessoalmente, foram avisados diretamente pelo Presidente Donald J. Trump de que a suposta carta que publicaram do Presidente Trump a Epstein era uma FALSA e, se a publicarem, serão processados.

E continuou: O Sr. Murdoch afirmou que iria tratar do assunto mas, obviamente, não tinha poderes para o fazer. A editora do The Wall Street Journal, Emma Tucker, foi informada diretamente por Karoline Leavitt e pelo Presidente Trump de que a carta era FALSA, mas Emma Tucker não quis ouvir isso. Em vez disso, estão a avançar com uma história falsa, maliciosa e difamatória de qualquer maneira. O Presidente Trump vai processar o Wall Street Journal, a NewsCorp e o Sr. Murdoch, em breve.

A imprensa tem de aprender a ser verdadeira e não se basear em fontes que provavelmente nem sequer existem, disse Trump.