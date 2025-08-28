As forças armadas israelitas continuaram as suas incursões na zona rural de Quneitra, no sul da Síria, na mais recente violação da soberania do país, segundo noticiou a imprensa local.

De acordo com a televisão estatal Al-Ikhbariya, as forças israelitas avançaram na quarta-feira para a área de Rasm al-Rawadi e perto da cidade de Samdaniya al-Gharbiyya, na zona rural de Quneitra, uma área localizada dentro da zona de retirada nos Montes Golã ocupados.

Não houve comentários imediatos do exército israelita sobre a reportagem da mídia.

Ao longo de agosto, o exército israelita realizou cinco incursões na província de Quneitra, no sudoeste da Síria, a última das quais ocorreu na madrugada de terça-feira, durante a qual uma pessoa foi morta.

Ataque mortal com drones

A Síria condenou na quarta-feira um ataque mortal com drones israelitas que matou seis soldados na zona rural de Damasco, no sul do país.

“Esta agressão constitui uma grave violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e representa uma violação flagrante da soberania e integridade territorial da Síria”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

O Ministério classificou o ataque israelita como “parte das repetidas políticas agressivas levadas a cabo pela ocupação israelita com o objectivo de minar a segurança e a estabilidade na região”.

O Ministério reafirmou o compromisso da Síria com “o seu direito legítimo de defender o seu território e o seu povo, de acordo com as disposições do direito internacional”.