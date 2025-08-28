MÉDIO ORIENTE
3 min de leitura
Exército israelita continua incursões transfronteiriças no sul da Síria
As forças israelitas avançam para a área de Rasm al-Rawadi e perto de Samdaniya al-Gharbiyya, na zona rural de Quneitra, de acordo com a mídia estatal.
Exército israelita continua incursões transfronteiriças no sul da Síria
Israel expandiu sua ocupação do planalto sírio de Golã, uma ação que violou um acordo de desvinculação de 1974. / AP
28 de agosto de 2025

As forças armadas israelitas continuaram as suas incursões na zona rural de Quneitra, no sul da Síria, na mais recente violação da soberania do país, segundo noticiou a imprensa local.

De acordo com a televisão estatal Al-Ikhbariya, as forças israelitas avançaram na quarta-feira para a área de Rasm al-Rawadi e perto da cidade de Samdaniya al-Gharbiyya, na zona rural de Quneitra, uma área localizada dentro da zona de retirada nos Montes Golã ocupados.

Não houve comentários imediatos do exército israelita sobre a reportagem da mídia.

Ao longo de agosto, o exército israelita realizou cinco incursões na província de Quneitra, no sudoeste da Síria, a última das quais ocorreu na madrugada de terça-feira, durante a qual uma pessoa foi morta.

Ataque mortal com drones

A Síria condenou na quarta-feira um ataque mortal com drones israelitas que matou seis soldados na zona rural de Damasco, no sul do país.

“Esta agressão constitui uma grave violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas e representa uma violação flagrante da soberania e integridade territorial da Síria”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

O Ministério classificou o ataque israelita como “parte das repetidas políticas agressivas levadas a cabo pela ocupação israelita com o objectivo de minar a segurança e a estabilidade na região”.

O Ministério reafirmou o compromisso da Síria com “o seu direito legítimo de defender o seu território e o seu povo, de acordo com as disposições do direito internacional”.

Recomendado

Apelou à comunidade internacional, em particular ao Conselho de Segurança, “para que assumisse as suas responsabilidades legais e morais no sentido de pôr fim a estas repetidas agressões e para que trabalhasse no sentido de obrigar as autoridades de ocupação israelitas a cessarem as suas contínuas violações contra a Síria, o seu povo e as suas instituições nacionais”.

RelacionadoTRT Global - Israel mata seis militares do exército da Síria em ataques de drones perto da zona rural de Damasco

Apoio a Damasco

A Türkiye condenou veementemente os ataques ampliados de Israel na Síria como violações de sua integridade territorial e unidade, instando sua interrupção e reafirmando seu apoio à estabilidade e soberania da Síria.

A Arábia Saudita, o Catar e a Jordânia também condenaram as incursões israelitas em curso na Síria, chamando-as de violações flagrantes da soberania, do direito internacional e do acordo de retirada de 1974 com Israel.

Riade reafirmou o apoio à unidade e reconstrução da Síria, rejeitando quaisquer agendas separatistas, ao mesmo tempo que instou a uma ação global para pôr fim aos ataques israelitas.

Doha descreveu as incursões como um desafio à vontade internacional e apelou a medidas decisivas contra Israel, alertando para as ameaças à segurança regional e global.

Amã denunciou igualmente as ações como escaladas perigosas que minam a soberania da Síria e a estabilidade regional, salientando a sua total solidariedade com o povo sírio e a integridade territorial.

RelacionadoTRT Global - Türkiye condena os ataques israelitas a Damasco
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us