Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas quando um autocarro de passageiros capotou perto da capital Cabul, informaram as autoridades na quarta-feira.
Abdul Mateen Qani, porta-voz do Ministério do Interior, disse que o incidente ocorreu perto do cruzamento de Arghandi, em Cabul, na noite de terça-feira, informou a Tolo News.
Acrescentou que o autocarro saiu da estrada e capotou devido à negligência do motorista.
Enquanto isso, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse à Anadolu que um total de 44 pessoas morreram e ficaram feridas no acidente.
Na semana passada, 79 pessoas, incluindo 19 crianças, morreram quando um autocarro que transportava migrantes repatriados do Irão colidiu com um camião e uma motocicleta e pegou fogo na rodovia Herat-Islam Qala, na província de Herat.
Acidentes rodoviários mortais continuam sendo uma tragédia comum no Afeganistão, onde a infraestrutura rodoviária precária e a direção imprudente costumam causar vítimas.