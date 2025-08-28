MÉDIO ORIENTE
Acidente fatal de autocarro perto de Cabul, no Afeganistão
Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas quando um autocarro de passageiros capotou perto do cruzamento de Arghandi, em Cabul, segundo autoridades.
Acidentes de trânsito fatais continuam sendo uma tragédia comum no Afeganistão. / AA
28 de agosto de 2025

Pelo menos 25 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas quando um autocarro de passageiros capotou perto da capital Cabul, informaram as autoridades na quarta-feira.

Abdul Mateen Qani, porta-voz do Ministério do Interior, disse que o incidente ocorreu perto do cruzamento de Arghandi, em Cabul, na noite de terça-feira, informou a Tolo News.

Acrescentou que o autocarro saiu da estrada e capotou devido à negligência do motorista.

Enquanto isso, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse à Anadolu que um total de 44 pessoas morreram e ficaram feridas no acidente.

Na semana passada, 79 pessoas, incluindo 19 crianças, morreram quando um autocarro que transportava migrantes repatriados do Irão colidiu com um camião e uma motocicleta e pegou fogo na rodovia Herat-Islam Qala, na província de Herat.

Acidentes rodoviários mortais continuam sendo uma tragédia comum no Afeganistão, onde a infraestrutura rodoviária precária e a direção imprudente costumam causar vítimas.

