À medida que o ano se aproximava do fim, continuaram os violentos ataques israelitas contra os palestinianos em Gaza e na Cisjordânia ocupada. Entretanto, não há sinais de um cessar-fogo e muito menos de uma resolução do conflito entre a Ucrânia e a Rússia.



O derramamento de sangue em Gaza e na Cisjordânia ocupada atingiu níveis sem precedentes. Mais de 35.000 palestinianos foram mortos em 2024, o que faz deste o ano mais mortífero desde o início da ocupação israelita e da agressão sionista em 1948. A Ucrânia viveu uma das páginas mais sangrentas da história, com 67.000 mortos de ambos os lados.

No Líbano, o frágil cessar-fogo de 60 dias entre o Hezbollah e Israel, iniciado em finais de novembro, ainda está em vigor. No entanto, cerca de 4.000 libaneses foram mortos durante o ano e o governo de Netanyahu violou repetidamente o cessar-fogo por diversas razões.

A Síria conheceu um ponto de viragem surpreendente no final de novembro, quando as forças da oposição derrubaram inesperadamente o regime de Assad numa intensa campanha de 11 dias. Desde então, o país tem-se mantido notavelmente calmo, apesar de uma longa história de repressão baathista.

2024 foi um ano sangrento em termos globais, com um total de 233.000 pessoas mortas, de acordo com o projecto “Armed Conflict Location and Event Data” (ACLED). Este número representa um aumento de 30% em comparação com o ano anterior. Desde 2019, os actos de violência duplicaram, com uma em cada oito pessoas no mundo a viver em conflito. Segundo o ACLED, a violência mais intensa registou-se na Palestina.

Ataque em Gaza

O ano de 2024 marcou o capítulo mais terrível do sofrimento para povo palestiniano, ultrapassando mais de um século de opressão e massacres sionistas.

Neste cenário de violência implacável, houve uma réstia de esperança de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel, com ambas as partes a participarem em negociações no Catar.



Na semana passada, o Ministro da Defesa israelita, Israel Katz, descreveu a atual fase das negociações como “o mais próximo que estivemos de um acordo para os reféns” desde o acordo de novembro de 2023, em que mais de 100 reféns israelitas foram trocados por prisioneiros palestinianos.



Apesar destes desenvolvimentos, os analistas continuam cépticos quanto ao fim da ocupação israelita em Gaza. De acordo com um relatório recente do “The New York Times”, Israel estabeleceu 19 bases militares no território mediterrânico. Além disso, as forças israelitas separaram de facto as partes norte e sul de Gaza, criando uma grande estrutura militar no centro.

Kamel Hawwash, professor, autor e analista político palestiniano, considera que a expansão da presença militar de Israel é indicativa de uma “ocupação prolongada”. “Israel não vai sair de nenhuma parte de Gaza, porque quem é que os vai tirar de lá?”, disse à TRT World, salientando o apoio dos EUA e do Ocidente a Telavive.

No rescaldo imediato de outubro, os líderes israelitas anunciaram a sua intenção de expulsar completamente os palestinianos de Gaza. Hawwash hesitou em caracterizar a atual operação como uma tentativa de aniquilação total, mas disse que, com o apoio que Israel recebeu dos EUA e do Reino Unido, “rapidamente perceberam que podiam fazer qualquer coisa”.



Desde 2023, os ataques israelitas mataram mais de 45.000 palestinianos, incluindo 14.500 crianças, e feriram mais de 106.000. “Todos as 1,1 milhões de crianças em Gaza precisam urgentemente de protecção e de apoio à saúde mental”, afirmou a Diretora Executiva da UNICEF, Catherine Russell, numa publicação nas redes sociais.



Guerra na Ucrânia



O ano de 2024 assistiu a um período de conflito extremamente sangrento entre a Rússia e a Ucrânia. Enquanto as forças russas faziam avanços significativos nas regiões orientais da Ucrânia, ganhando vantagem sobre Kiev, o governo de Volodymyr Zelensky lançou uma contra-ofensiva inesperada em resposta à intensificação da ofensiva de Moscovo, ocupando partes da região russa de Kursk.

Antes disso, ocorreu um acontecimento dramático em Moscovo. Uma explosão perto do Kremlin matou Igor Kirillov, um general russo de alta patente que dirigia a unidade radiológica, química e biológica da Rússia. A Ucrânia reivindicou a responsabilidade por este ataque.



De acordo com Sergei Markov, cientista político russo e antigo conselheiro de Vladimir Putin, Kirillov foi visado não só pela Ucrânia mas também pelos Estados Unidos. “Isto foi uma vingança dos americanos contra ele”, disse Markov à TRT World, referindo-se à campanha de Kirillov contra as actividades químicas e biológicas dos EUA na Ucrânia.



Num discurso proferido em 2022, Kirillov descreveu as actividades do Pentágono na Ucrânia como “uma fachada para a investigação militar e biológica ilegal” e acusou membros do Partido Democrático dos EUA de financiarem actividades de armamento biológico na Ucrânia. “Este é um dos principais empreiteiros do Pentágono”, disse Kirillov, apontando para um empreiteiro do Pentágono chamado Metabiota, apoiado pelo fundo de investimento de Hunter Biden.

A Ucrânia acusou Kirillov de ter utilizado munições químicas contra a sua própria população.



Em 2024, assistiu-se também a uma importante operação transfronteiriça ucraniana na região de Kursk. O “Wall Street Journal” descreveu-a como “a primeira invasão estrangeira do território russo desde a Segunda Guerra Mundial”. O objetivo era demonstrar a capacidade de resistência de Kiev e sublinhar a necessidade de continuar a receber apoio militar do Ocidente.



Historicamente, Kursk, o local da maior batalha de blindados entre a Alemanha nazi e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, voltou a ser um campo de batalha simbólico em 2024. Com esta operação, o Governo de Zelensky enviou uma mensagem clara aos países da NATO: A Ucrânia continua a dar provas de resistência e merece um maior apoio em termos de armamento.



Ataques de Israel ao Líbano



Este ano, a agressão israelita não se limitou a Gaza, mas estendeu-se ao vizinho Líbano. O Líbano continua a sofrer as consequências de décadas de invasões e ataques transfronteiriços de Telavive.



Os ataques israelitas ao Líbano começaram em setembro. Israel matou muitas pessoas e feriu milhares com engenhos explosivos e walkie-talkies utilizados como táctica secreta. O Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu admitiu que Israel estava por detrás destes ataques mortíferos.

No final de setembro, Israel lançou ataques aéreos contra os dirigentes do Hezbollah e altas individualidades políticas no Líbano. Nesses ataques, Hassan Nasrallah, o líder de longa data do Hezbollah, foi morto num ataque israelita. Hashim Safi Al Din, um alto dirigente do Hezbollah que se esperava que sucedesse a Nasrallah, foi também morto no início de outubro.



Em outubro, as forças terrestres israelitas entraram no Líbano. Esta foi a primeira invasão terrestre israelita do Líbano desde o conflito militar entre o Hezbollah e Telavive em 2006 e marcou a sexta ocupação israelita deste pequeno estado do Mediterrâneo oriental. A ocupação e os ataques israelitas mataram milhares de libaneses e feriram mais de 16.000.



Em 27 de novembro, o Hezbollah e Israel chegaram a um acordo de cessar-fogo em que ambas as partes se declararam vencedoras. No entanto, de acordo com as autoridades libanesas, as forças israelitas violaram este frágil cessar-fogo mais de 200 vezes.



O fim do regime de Assad



O ano de 2024 marcou o fim do regime baathista na Síria e do governo de Bashar al-Assad, apesar dos confrontos sangrentos registados ao longo do ano. O regime de Assad matou mais de 500.000 pessoas e deslocado quase metade da população do país com a sua repressão e violência durante 13 anos de guerra civil brutal.

Na prolongada guerra civil que teve início com a Primavera Árabe em 2011, os grupos armados da oposição que lutaram contra o regime de Assad, apoiados pela Rússia e pelo Irão, nunca conseguiram declarar uma vitória completa. Em vez disso, fugiram dos ataques do regime e retiraram-se para a província de Idlib, no noroeste da Síria.

No final de novembro, grupos da oposição liderados pelo Hayat Tahrir al-Sham, lançaram uma ofensiva relâmpago contra o regime. Esta ofensiva, que avançou rapidamente no norte da Síria, culminou com a tomada de Alepo, uma das maiores e mais históricas cidades do país. Posteriormente, a cidade de Hamã, que há muito era um bastião do sentimento anti-regime, passou também para o controlo da oposição. Hamã tinha sido alvo do regime repressivo da família Assad desde a década de 1960.



A rápida tomada de cidades como Alepo e Hamã, que não tinham estado sob o controlo da oposição durante toda a guerra civil, assinalou o colapso do regime de Assad. Em 8 de dezembro, os grupos da oposição entraram em Damasco, a antiga capital da Síria, sem encontrar qualquer resistência. O exército do regime desapareceu e Bashar al-Assad fugiu com a sua família para Moscovo.



Após o colapso do regime, os grupos da oposição formaram um governo provisório. Este foi chefiado por Mohammed al-Bashir como novo primeiro-ministro e por Ahmed al-Sharaa, o líder do HTS. Até à data, a transição tem sido pacífica, oferecendo um vislumbre de esperança a uma nação cansada da guerra.

Outros conflitos: Sudão e Myanmar



Até 2024, apesar do fim da sangrenta guerra civil na Síria, outros conflitos em todo o mundo com elevado número de vítimas continuavam longe de estar resolvidos.



O Sudão tem sido palco de uma das maiores crises de deslocação do mundo, com uma guerra civil de 20 meses. Este conflito entre as forças militares sudanesas e um grupo paramilitar deslocou 30% da população do país. Além disso, as crescentes crises de fome afectaram milhões de pessoas, tendo o conflito causado mais de 24.000 mortes.



Myanmar terminou o ano com uma violência crescente sob o domínio da junta militar. Com a escalada dos confrontos entre o regime militar e as forças anti-governamentais, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura contra o principal dirigente militar do país. No entanto, esta medida, longe de acalmar as tensões no país, veio inflamar ainda mais os conflitos.