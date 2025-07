Os eleitores no Japão dirigem-se às assembleias de voto para eleger 125 parlamentares para a Câmara Alta do parlamento, num teste crucial para a coligação governamental minoritária do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba.

Mais de 104 milhões de japoneses têm direito a voto para eleger os parlamentares na Câmara dos Conselheiros de entre 519 candidatos.

Apenas 75 lugares de círculo eleitoral estão em disputa, enquanto os restantes 50 serão eleitos através de representação proporcional.

As urnas encerram às 20h00 (11h00 GMT), e os resultados são esperados no final de domingo.

Um número recorde de 21,4 milhões de pessoas votaram antecipadamente até sexta-feira, representando 20,58% de todos os eleitores, segundo a Nippon News.

A coligação governamental, composta pelo Partido Liberal Democrático (PLD) de Ishiba e o seu parceiro júnior Komeito, detém atualmente 75 lugares, mas para manter uma maioria na Câmara Alta, precisa de conquistar pelo menos 50 lugares dos 125 em disputa.

As sondagens de opinião sugerem que o PLD de Ishiba e o parceiro de coligação Komeito poderão ficar aquém dos 50 lugares necessários para manter o controlo da Câmara Alta do parlamento de 248 lugares numa eleição onde metade dos lugares estão em disputa.

A última vez que o PLD perdeu a sua maioria na Câmara Alta foi em 2007.

A eleição decorre sob o foco de questões-chave, incluindo o aumento dos preços, segurança regional, relações com os EUA, política externa, bem como o futuro do sistema de segurança social do país sob pressão.

Nos seus últimos esforços para angariar fundos de apoio para o seu partido, Ishiba disse aos eleitores: "Se os políticos só se preocupam com o que acontece agora e consigo próprios, este país deixará de existir."

"Temos de proteger o Japão custe o que custar, porque os próximos seis anos vão ser os mais difíceis para o Japão e para o mundo", afirmou Ishiba em Tóquio.