Pelo menos 62 pessoas foram confirmadas como mortas e 50 permanecem desaparecidas depois de graves inundações terem atingido aldeias ao longo do Lago Tanganica, na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, informaram as autoridades no sábado.

O dilúvio ocorreu por volta das 5 horas da manhã na hora local (0300GMT), de sexta-feira, quando as águas inundaram a aldeia de Kasaba, no sector de Ngandja, segundo testemunhas.

Chuvas torrenciais provocaram inundações, destruindo casas e cortando as comunicações.

O Ministro da Saúde da província de Kivu Sul, Theophile Walulika Muzaliwa, disse por telefone à Arab News que os esforços de busca e salvamento foram gravemente afetados.

"Os chefes de sector, os chefes de aldeia e os chefes de localidade, que são também membros do governo local, estão no local. A única organização humanitária actualmente presente é a Cruz Vermelha. Não é possível fazer um balanço, uma vez que as buscas continuam", disse Muzaliwa.

As inundações ocorreram semanas depois de chuvas semelhantes terem feito 33 vítimas na capital nacional, Kinshasa.

As infra-estruturas de todo o país têm sido afectadas nos últimos meses, com a resposta humanitária a ser dificultada por um conflito na região.

Os combates entre as forças governamentais e os grupos armados intensificaram-se em fevereiro, agravando aquilo a que a ONU chama uma das piores crises humanitárias do mundo.