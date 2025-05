A guerra de Israel contra Gaza tem sido uma tábua de salvação para a economia dos Estados Unidos da América. Um recorde de 80% da ajuda militar concedida a Telavive reverte a favor de empresas americanas.

A despesa dos Estados Unidos da América com operações militares israelitas e actividades conexas no Médio Oriente desde o 7 de Outubro de 2023 está estimada em cerca de 23 mil milhões de dólares. Este é o valor mais elevado registado em qualquer ano desde que Washington começou a prestar ajuda militar a Israel em 1959.

De acordo com um relatório de investigação publicado pelo Projecto Custos da Guerra (“Costs of War Project”) do Instituto Watson da Universidade Brown, os termos desta ajuda militar exigem que o governo israelita utilize a maior parte do dinheiro para comprar armas a empresas americanas.

Esta condição proporciona um “fluxo constante de receitas” às empresas de armamento americanas e permite a criação de “postos de trabalho permanentes na indústria transformadora” em pequenas e médias comunidades americanas.

Linda J. Bilmes, Professora da Universidade de Harvard e coautora do estudo, afirmou: “O programa de ajuda militar exige que a maioria das aquisições seja efectuada a empresas americanas. Trata-se de um acordo de longa data e os Estados Unidos da América defendem claramente esta ajuda”.

Os interesses económicos dos Estados Unidos da América e o comércio de armas

Israel é um dos poucos países autorizados a comprar armas directamente a empresas americanas com “controlos mínimos”. A administração Biden tem “defendido abertamente” os gastos com ajuda externa a Israel em nome da criação de empregos na economia americana, disse Bilmes.

Os fabricantes de armas norte-americanos estão a contratar trabalhadores para “reabastecer” os stocks cada vez mais reduzidos de armas e munições. No orçamento para 2025, a Casa Branca defendeu um pedido de 92 mil milhões de dólares adicionais para cobrir necessidades urgentes de segurança nacional para Israel, com o argumento de que isso iria “criar e manter empregos nos estados de toda a América”.

Isto também é importante do ponto de vista político. Os democratas enfrentam uma corrida difícil contra o candidato republicano Donald Trump nas eleições presidenciais deste ano. Trump tem centrado a sua campanha na “economia americana falhada sob o comando de Biden” e nas políticas de imigração.

Papel dos fabricantes de armas

De acordo com a investigação de Bilmes, há seis grandes empresas que fornecem armas e outro equipamento a Israel: Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (antiga Raytheon) e Caterpillar. Estas empresas mantêm “relações comerciais de longa data” com Israel e Israel é um “cliente importante” para elas.

RTX (anteriormente Raytheon)

A RTX é o maior fabricante mundial de mísseis guiados que podem mudar de direcção depois de deixarem a plataforma de lançamento. A empresa vende a Israel mísseis ar-superfície para caças F-16 e motores para aviões F-15 e F-16. A RTX gere também uma empresa comum chamada Rafael com uma empresa de armamento israelita. Este projecto produz interceptores para o sistema de defesa aérea Iron Dome, que visa interceptar mísseis de curto alcance. O valor de mercado da RTX aumentou cerca de 84% desde o 7 de Outubro de 2023.

Lockheed Martin

A Lockheed Martin, o maior fabricante de armas do mundo, fornece a Israel os caças F-16 e F-35. Israel utiliza estes aviões “extensivamente” para bombardear Gaza. A empresa também fabrica o avião de transporte C-130 Hercules utilizado por Israel em operações terrestres e os mísseis AGM-114 Hellfire para os helicópteros Apache. No primeiro mês da guerra de Israel contra Gaza, a empresa entregou 2.000 mísseis a Teleavive.

A 9 de novembro, Israel atacou perto do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, utilizando um míssil Hellfire R9X fabricado pela Lockheed Martin.

Numa chamada com investidores em outubro de 2023, o CEO da empresa, Jim Taiclet, disse que a guerra de Israel em Gaza era “um potencial motor para futuros aumentos de receitas”.

Boeing

Quarto maior fabricante de armas do mundo, a Boeing fabrica caças F-15 e helicópteros de ataque Apache AH-64, que a Força Aérea israelita utilizou “extensivamente” em Gaza e no Líbano, na guerra que está a decorrer nas duas frentes.

Em 26 de maio, Israel lançou duas bombas guiadas de 115 kg, fabricadas pela Boeing, no campo de refugiados de Tel al-Sultan, em Rafah, matando pelo menos 45 pessoas.

A empresa tem enfrentado grandes dificuldades financeiras nos últimos anos, em parte devido à sua área comercial que vende aviões de passageiros.

Mas agora “mudou o seu foco” para o departamento de defesa, espaço e segurança (BDSS), que produz diferentes modelos de bombardeiros, helicópteros e equipamento de vigilância eletrónica, diz o documento de investigação.

A divisão BDSS também tem vindo a perder dinheiro nos últimos trimestres devido a derrapagens de custos em contratos de defesa antigos, de “preço fixo”, para os quais “concorria agressivamente” antes da pandemia.

No último trimestre, a divisão BDSS da Boeing tinha encomendas no valor de 4 mil milhões de dólares e uma carteira de encomendas de 59 mil milhões de dólares.

Outros beneficiários

A General Dynamics, que produziu originalmente os jactos F-16, é o quinto maior fabricante de armas do mundo. É a única empresa americana que produz corpos metálicos para a série de bombas MK-80, uma das principais munições aéreas que Israel tem usado para bombardear Gaza.

A maior desta série, a bomba de 907 kg, é tão mortífera que provoca a morte instantânea das pessoas num raio de 30 metros, com estilhaços letais que chegam a atingir os 350 metros. Israel lançou mais de 500 destas bombas em Gaza durante o primeiro mês da guerra.

O valor de mercado da General Dynamics subiu mais de 37% nos últimos 12 meses.

A Northrop Grumman é o terceiro maior fabricante de armas do mundo. Vendeu a Israel o sistema de lançamento de mísseis para helicópteros Apache, bem como sistemas de lançamento de armas a laser para caças.

É também o fornecedor dos navios de guerra Sa'ar 5 que a marinha israelita utilizou no seu ataque a Gaza.

O valor total da empresa aumentou mais de 28% no último ano.

Israel utiliza bulldozers blindados D9 fabricados pela empresa americana Caterpillar para demolir casas palestinianas. Israel encomendou “dezenas de bulldozers blindados D9 adicionais” imediatamente após o 7 de outubro de 2023.

O valor de mercado da empresa cresceu mais de 52% desde que Israel começou a demolir casas em Gaza, há um ano.