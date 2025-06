O Presidente Recep Tayyip Erdogan realizou uma chamada telefónica com o Presidente iraniano Masoud Pezeshkian para discutir as relações bilaterais, bem como os desenvolvimentos regionais e globais, de acordo com uma declaração da Direção de Comunicações da Türkiye.

Durante a conversa de quarta-feira, o Presidente Erdogan sublinhou que a Türkiye continua empenhada em reforçar o quadro institucional das suas relações com o Irão nos próximos tempos.

Erdogan felicitou igualmente o Presidente Pezeshkian por ocasião do Eid al-Adha.