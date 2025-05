A emissora norte-coreana KRT transmitiu, a 7 de janeiro, imagens do que afirmou ser o lançamento bem sucedido de um novo míssil balístico hipersónico de alcance intermédio (IRBM). O teste de lançamento de 6 de janeiro coincidiu com a visita do Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken à Coreia do Sul