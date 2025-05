No mundo de hoje, a beleza está em todo o lado - nos nossos telemóveis, nos nossos feeds e em todas as plataformas que navegamos. As redes sociais e os influenciadores moldam a forma como as jovens se veem a si próprias. O que pode começar como um passatempo divertido de ver vídeos de beleza pode rapidamente transformar-se numa obsessão com os cuidados de pele.