A 7 de outubro de 2023, o Dr. He Yin estava a dar um curso de deteção remota a estudantes da Universidade Estadual de Kent quando soube da incursão armada liderada pelo Hamas em Israel. Mudou imediatamente o seu exercício de laboratório do mapeamento de incêndios florestais nos Estados Unidos para a observação de áreas ardidas em Israel. Mas quando as forças armadas israelitas lançaram a sua invasão terrestre em grande escala, a 27 de outubro, a atenção de Yin deslocou-se para Gaza.

Em declarações à TRT World, disse que ficou horrorizado com o que encontrou. No final de outubro, cerca de 7% das terras agrícolas de Gaza tinham sido danificadas. Em março, esse número subiu para uns espantosos 48%, ou seja, quase metade da vegetação arbórea de Gaza. Agora, com base na sua última avaliação de julho, Yin afirmou que mais de 60% dos campos agrícolas de Gaza foram danificados ou destruídos, incluindo estufas e campos de morangos e oliveiras.

“Não creio que tenha encontrado algo semelhante antes em zonas de conflito. Fez-me lembrar eventos que li sobre a Segunda Guerra Mundial”.

Segundo alguns ambientalistas, este tipo de devastação deveria ser punido pelo direito internacional. É por isso que alguns ativistas estão a pressionar o tribunal superior das Nações Unidas para que considere as ações de Israel contra o sistema agrícola de Gaza como um crime de guerra.

Em 2011, Yin analisou os efeitos do conflito armado nas terras agrícolas da Síria, utilizando imagens Landsat de 30 metros. Para Gaza, utilizou imagens Planetscope de 3 metros, uma vez que as dimensões dos campos eram mais pequenas.

A escala de destruição em Gaza é “muito mais grave”.

“A natureza dos danos também é diferente. Na Síria, embora algumas áreas tenham sido diretamente afetadas pela guerra, muitos dos danos resultaram de fatores indiretos como a falta de eletricidade, sementes, fertilizantes e água, o que levou ao abandono das terras. Em Gaza, a maior parte dos danos são diretos, causados por combates, bombardeamentos e demolições”.

As conclusões de Yin correspondem aos dados fornecidos pela UNOSAT, o centro de satélites das Nações Unidas. No seu último relatório, a UNOSAT calculou que cerca de 68% das terras cultivadas em Gaza sofreram um “declínio significativo” devido a “arrasamento, atividade de veículos pesados, bombardeamentos e outras dinâmicas relacionadas com o conflito”.

Além disso, registaram-se danos generalizados nas infra-estruturas agrícolas, incluindo estradas, fontes de energia, poços e redes de irrigação.

Os militares israelitas negam ter como alvo as terras agrícolas. Mas as imagens de satélite obtidas por investigadores independentes e os testemunhos no terreno dizem o contrário.

Insegurança alimentar

A destruição generalizada das terras agrícolas de Gaza afetou gravemente o acesso da população aos alimentos. Os legumes e outros produtos alimentares de origem local deixaram simplesmente de estar disponíveis, afirmou Mahmoud Alsaqqa, responsável pelo programa de segurança alimentar e meios de subsistência da Oxfam Gaza Response.

"Costumávamos ajudar os agricultores e criadores a melhorar a qualidade dos seus produtos, ao mesmo tempo que promovíamos ideias inovadoras para enfrentar os desafios das alterações climáticas através de novas práticas e tecnologias”, afirmou Alsaqqa ao TRT World. "Infelizmente, agora estamos simplesmente a lutar para sobreviver e proteger o que resta”.

Originário da cidade de Gaza, Alsaqqa teve que deixar a sua casa duas vezes. No mês passado, visitou o norte de Gaza, onde se encontrou com alguns dos seus colegas e com outras pessoas deslocadas. “A exaustão e o cansaço eram evidentes nos seus rostos. Era evidente a quantidade de peso que tinham perdido”, acrescentou.

De acordo com a ONU, cerca de 96% da população de Gaza enfrenta níveis elevados de insegurança alimentar aguda, enquanto 22% da população (ou 495.000 pessoas) enfrenta níveis catastróficos de insegurança alimentar aguda.

A destruição do ambiente também afetou a economia.

Em 2021, a agricultura representava mais de 10,5 % do PIB de Gaza e dois terços do seu PIB transacionável (PNUA 2024). Era também a principal fonte de exportação da região, representando mais de 45% de todas as exportações (PCBS 2023). Em 2022, o setor agrícola em Gaza foi avaliado em cerca de 575 milhões de dólares, 54% dos quais atribuídos à produção vegetal.

“Quase todas as áreas agrícolas no norte de Gaza foram devastadas”, disse Alsaqqa. “Os famosos campos de morangos de Beit Lahiya foram dizimados; centenas de campos de oliveiras foram destruídos. Não se trata apenas de um ataque à nossa terra, mas também de um ataque à nossa identidade palestiniana e à nossa herança de olival”.

Desde outubro, a equipa de investigação da Arquitetura Forense, com sede em Londres, tem vindo a documentar a destruição sistemática de terras agrícolas e pomares pertencentes a agricultores em Gaza. Entre eles está um agricultor agora deslocado chamado Abu Suffiyeh e os seus vizinhos em Jabaliya Oriental, que tem vista para uma zona tampão israelita militarizada.

A equipa desenvolveu um quadro de documentação que inclui testemunhos no terreno, juntamente com deteção remota, informações de fonte aberta, modelação 3D e regressão cartográfica. Este é o processo de sobrepor dados históricos, como mapas e fotografias, a imagens contemporâneas para registar as mudanças.

“A Palestina sempre foi importante para o nosso trabalho”, disse Samaneh Moafi, diretora assistente de investigação da Arquitetura Forense.

Em declarações à TRT World, acrescentou que a equipa se envolveu em Gaza em 2018, depois de os agricultores lhes terem pedido para investigar a utilização de herbicidas por Israel ao longo da fronteira oriental.

“Esta prática destruiu faixas inteiras de terra arável. Estava a matar culturas e terras agrícolas a centenas de metros de profundidade em território palestiniano, resultando na perda de meios de subsistência para os agricultores de Gaza”, afirmou.

No ano passado, os mesmos agricultores perguntaram à Arquitetura Forense sobre as terras nas quais cultivavam. “Tinham ouvido dizer que as suas quintas tinham sido destruídas pelos militares israelitas e, como não podiam regressar e ver com os próprios olhos, perguntaram-nos o que encontrávamos nas imagens de satélite.”

Entre novembro de 2023 e junho de 2024, a equipa descobriu que a maioria das terras agrícolas palestinianas num raio de 1 km do perímetro oriental de Gaza tinha sido destruída - incluindo os adorados olivais, romãzeiras e laranjeiras de Abu Suffiyeh. No seu lugar, estava a ser construído um novo corredor militar israelita: “o chamado Corredor de Netzarim”.

Caso de ecocídio nos tribunais internacionais

Atualmente, Israel enfrenta acusações de genocídio perante o principal tribunal da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça.

Uma das dimensões deste processo é a destruição generalizada do ambiente, que, segundo os ambientalistas, deveria ser objeto de um processo enquanto crime internacional.

Desde a década de 1970, os ativistas têm vindo a pressionar para que o “ecocídio” seja definido ao abrigo do direito internacional como “danos extensos, destruição ou perda de ecossistema(s) de um determinado território, seja por ação humana ou por outras causas, de tal forma que o usufruto pacífico pelos habitantes desse território tenha sido ou venha a ser gravemente diminuído”.

Os especialistas em ambiente dizem que arrasar uma terra é o mesmo que apagar a história das pessoas que nela viveram, a prova da sua existência. É assim que o crime de ecocídio se relaciona com o genocídio do povo palestiniano.

De acordo com Moafi, as acções de Israel em Gaza são “um ato deliberado de ecocídio e uma dimensão crítica da campanha genocida de Israel”.

A investigação da sua equipa foi citada como prova pela equipa sul-africana no seu processo contra Israel no TIJ.

“A violência ambiental pode ser lenta e diluída, mas está frequentemente ligada à violência colonial, empresarial e militar. Esta intersecção define a nossa abordagem às investigações sobre destruição ambiental”, afirmou Moafi.