A determinação colectiva da Türkiye em construir um futuro livre do terror continua a fortalecer-se à medida que o país entra numa nova fase decisiva dos seus esforços de luta contra o terrorismo.

O Chefe das Comunicações da Türkiye, Fahrettin Altun, partilhou na sua conta da rede social X, na segunda-feira, que o anúncio do desarmamento e da auto-dissolução do PKK constitui uma prova clara dos progressos alcançados sob a liderança do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Altun afirmou que este acontecimento marca um passo fundamental no processo “Türkiye Livre de Terror”, reforçando a determinação nacional que tem guiado este percurso.

“A Türkiye suportou enormes sacrifícios ao longo de mais de 40 anos de conflito”, disse ele, “pagando um preço elevado, suportando dificuldades e, mais dolorosamente, perdendo inúmeros filhos e filhas ao serviço da pátria”.

E acrescentou: “Ao chegarmos a este momento importante, recordamos os nossos queridos mártires com o maior respeito, misericórdia e gratidão - pois foi o seu sacrifício inigualável que nos trouxe até aqui.”

Paz, estabilidade e justiça

Altun deixou claro que o processo “Türkiye Livre de Terror” não é uma iniciativa de curta duração nem algo que será concluído de um dia para o outro. Pelo contrário, trata-se de um esforço a longo prazo que se baseia na aspiração do país de garantir um ambiente pacífico, estável e sem violência para todos os seus cidadãos.

Afirmou que o Estado turco, com toda a sua experiência, capacidade e conhecimento institucional, continuará a trabalhar incansavelmente para garantir que a paz, a estabilidade e a justiça prevaleçam.

Para garantir a continuação saudável deste processo, Altun afirmou que serão tomadas as medidas necessárias e que cada passo em frente será abordado com transparência, cuidado e determinação inabalável.

“As medidas tomadas pelo nosso estado serão levadas a cabo com grande sensibilidade e clareza”, afirmou. “Cada passo será deliberado e firme, garantindo que o processo continue sem interrupções.”

A liderança do Presidente Erdogan

Altun também sublinhou o apoio vital do povo turco, afirmando: “A nossa nobre nação continua a apoiar o nosso Estado, o nosso governo e a vontade política do nosso Presidente, manifestando o seu apoio em todas as oportunidades”.

Reflectindo sobre a natureza inclusiva e unida do processo, Altun deu crédito ao apelo do presidente do MHP, Devlet Bahçeli, para iniciar esta fase e elogiou a liderança do Presidente Erdogan ao levar o processo adiante.

“Esta é uma caminhada em direção a uma Türkiye livre de terror - uma viagem feita com a unidade do nosso Estado e do nosso povo, lado a lado”, afirmou.

Altun concluiu manifestando a sua esperança de que este processo traga uma paz duradoura e resultados positivos não só para a Türkiye, mas também para toda a região.