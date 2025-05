A Türkiye, em 1 de julho, assumirá o comando do Comando da Task Force Anfíbia da Força de Reação Aliada da NATO e do Comando da Força de Desembarque pela primeira vez, disse o Ministério da Defesa Nacional do país.



No âmbito dos compromissos do país com a NATO, a Türkiye assumirá os comandos da NATO entre 1 de julho de 2025 e 30 de junho de 2026, disse um comunicado do ministério na segunda-feira.



“O quartel-general da Task Force Anfíbia e do Comando da Força de Desembarque, junto com a nossa Força de Desembarque do Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, participará do Exercício Dynamic Mariner / Flotex-25, que acontecerá entre 24 de março e 4 de abril de 2025, com os navios TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruc Reis e TCG Gaziantep, bem como a Rota/Espanha ”, acrescentou.