Em 15 de janeiro de 2025, foi anunciado um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo de resistência palestiniano, o Hamas. O objetivo do acordo é acabar permanentemente com os combates no território. Após meses de negociações lideradas pelos EUA, Catar e Egito, a trégua tornou-se oficial em 19 de janeiro de 2024.

Mas quais são exatamente os termos acordados? E o que é que tudo isto significa para o futuro da Palestina?