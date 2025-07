O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, manteve uma conversa telefónica com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na manhã de sábado, para discutir as tensões no sul da Síria, de acordo com fontes diplomáticas turcas.

Fidan sublinhou a necessidade urgente de pôr fim ao conflito sírio e de respeitar o acordo de cessar-fogo previamente alcançado entre as partes em conflito.

Alertou para o facto de as operações militares de Israel em território sírio apenas aprofundarem a instabilidade e ameaçarem a unidade, a soberania e a paz regional da Síria.

Fidan sublinhou que a Türkiye não permitirá que nenhum grupo terrorista explore as condições de instabilidade no sul da Síria.

Manifestou também o apoio de Ancara ao papel construtivo de Washington na Síria, oferecendo-se para cooperar com os EUA e outros parceiros para alcançar uma paz duradoura.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros descreveu o momento actual como uma oportunidade vital para reconstruir a Síria e garantir um futuro para o seu povo.

As duas autoridades abordaram também a crise humanitária em Gaza e as frágeis negociações de cessar-fogo em curso.

Fidan reiterou o apelo da Türkiye para um cessar-fogo imediato e permanente e enfatizou a necessidade urgente de entregar ajuda ao enclave palestiniano cercado.