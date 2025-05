Na semana passada, os Estados Unidos da América aprovaram um projecto de lei destinado a proteger os dirigentes israelitas do genocídio dos palestinianos que tem vindo a ocorrer nos últimos 15 meses.

O projecto de lei, que surge na sequência de uma mudança de poder no Congresso dos Estados Unidos da América, com os republicanos a assumirem o controlo de ambas as câmaras do Congresso, propõe sanções do Tribunal Penal Internacional em resposta aos mandados de captura emitidos contra o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant.

Ashish Prashar, estratega político e antigo conselheiro do enviado do Reino Unido para a paz no Médio Oriente, defende que a iniciativa dos Estados Unidos da América demonstra uma preocupante duplicidade de critérios na aplicação do direito internacional.

“O Ocidente provou claramente na semana passada que o direito internacional não foi concebido para os responsabilizar”, disse Prashar à TRT World.

“O Ocidente já deixou isso claro no passado: O direito internacional aplica-se aos ditadores africanos e à Rússia, enquanto o Ocidente tem cometido repetidamente massacres, crimes de guerra e genocídio”.

O projecto de lei, denominado Lei de combate à ilegitimidade do tribunal (“Countering the Illegitimate Court Act”), aguarda actualmente a aprovação do Senado. O projecto de lei impõe sanções aos indivíduos que ajudam o Tribunal Penal Internacional (TPI) nos seus esforços para julgar americanos ou israelitas.

Estas sanções incluem o congelamento de bens e a recusa de vistos a estrangeiros que contribuam material ou financeiramente para os esforços do tribunal.

As sanções propostas surgiram apesar de um consenso crescente entre organismos internacionais e peritos quanto à natureza dos crimes de guerra de Israel em Gaza, descritos pelo TIJ como genocídio na sua decisão provisória.

Prashar observa que os EUA não hesitariam em classificar tais acções como genocídio se isso servisse os seus interesses.

Prashar estabeleceu um paralelo com o Sudão, onde as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares foram acusadas de genocídio pela administração Biden.

“Mas os EUA nunca vão chamar a isto (os massacres de Gaza) um genocídio”, afirma Prashar.

Com os históricos mandados de captura contra Netanyahu e Gallant em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional (TPI) lançou as bases para a expansão dos mecanismos de responsabilização.

Oficiais militares, entidades empresariais e outros actores cúmplices dos crimes sistemáticos de Israel podem agora ser objeto de escrutínio legal.

As nações vinculadas pelo Estatuto de Roma ou pela Lei do TPI podem exercer jurisdição universal para processar indivíduos, incluindo líderes políticos e militares, por ajudarem a cometer genocídio ou crimes contra a humanidade. Esta jurisdição aplica-se independentemente do local onde o crime foi cometido ou da nacionalidade dos arguidos ou das vítimas.

Recentemente, foi dado um passo histórico quando esta jurisdição foi exercida pela primeira vez.

Um tribunal do Brasil ordenou à polícia que investigasse um soldado israelita que alegadamente cometeu crimes de guerra em Gaza.

O pedido do tribunal para uma investigação urgente é um exemplo notável de um estado parte do Estatuto de Roma que implementa as suas disposições a nível nacional.

“O que eu sugeriria aos advogados internacionais é que adoptem o modelo que foi recentemente aplicado no Brasil e acusem as pessoas, ao abrigo do direito internacional, de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, nos seus tribunais nacionais”, acrescenta Prashar.

Será que as sanções vão mudar a posição do Ocidente?

Na sequência da proposta de sanções dos Estados Unidos da América contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), é provável que muitos países ocidentais, como o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Polónia, alinhem com Washington.

“Penso que iremos assistir a uma série de reacções por parte dos mesmos governos que negaram sistematicamente este genocídio, que o instrumentalizaram e que não se lhe opuseram”, afirma Prashar.

“Agora é altura de os aliados europeus mudarem de posição e fazerem frente aos Estados Unidos da América. Têm de mostrar se acreditam ou não no direito internacional”.

Historicamente, Washington tem colocado desafios significativos ao Tribunal Penal Internacional (TPI) e tem-se oposto activamente ao Tribunal quando este investiga crimes de guerra que envolvem pessoal dos Estados Unidos da América ou aliados - nomeadamente Israel.

Estas tácticas de pressão incluíram a aplicação de sanções a funcionários do Tribunal Penal Internacional (TPI) e a forçarem os Estados membros a retirarem o seu apoio a investigações que fossem contrárias aos interesses dos Estados Unidos da América.

As revelações de que os serviços secretos israelitas espionaram funcionários do Tribunal Penal Internacional (TPI) durante anos também revelam a extensão da pressão.

Sob a administração Trump, os Estados Unidos da América já tinham sancionado a Procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, e outros funcionários do Tribunal Penal Internacional (TPI) por causa das investigações do TPI sobre os crimes de guerra dos Estados Unidos da América no Afeganistão e os crimes de guerra israelitas nos territórios palestinianos.

Em particular, Bensouda recebeu ameaças diretas dos dirigentes da Mossad. Estas ameaças ameaçavam prejudicar Bensouda ou a sua família e tinham por objectivo dissuadir o Tribunal Penal Internacional (TPI) de instaurar processos contra Israel.

A administração Biden levantou posteriormente estas sanções, mas a tentativa de as restabelecer levanta agora importantes questões jurídicas e éticas.

A oposição política também está a ganhar força. Em abril de 2024, um grupo de senadores republicanos dos Estados Unidos da América enviou um aviso ao actual Procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan. Os senadores ameaçaram que poderiam ser impostas sanções tanto a Khan como a outros funcionários do Tribunal Penal Internacional (TPI) e às suas famílias se os mandados de detenção continuassem.

“O Tribunal Penal Internacional (TPI) e os juízes sabiam que, se emitissem esses mandados de prisão, seriam sancionados, punidos e atacados”, disse Prashar.

“Os Estados Unidos da América não querem que Israel ou eles próprios sejam responsabilizados. Porque a responsabilização de Israel significa a responsabilização dos Estados Unidos da América, porque deram a Israel todo o apoio político e militar necessário para cometer este genocídio”.

Não se espera que as sanções propostas pelos Estados Unidos da América façam descarrilar completamente a investigação do Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre Israel. No entanto, poderão criar desafios operacionais, tais como o congelamento de ativos sediados nos Estados Unidos de América ou o desincentivo das instituições financeiras de lidarem com o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Anteriormente, a campanha anti-TPI dos Estados Unidos da América, que visava o procurador e o pessoal do Tribunal Penal Internacional (TPI), foi condenada a nível mundial. Para além de Israel, nenhuma democracia ocidental ou aliado dos Estados Unidos da América apoiou esta campanha.

Desta vez, a reação poderá ser ainda mais forte, em especial na Europa, onde o exagero dos EUA poderá fazer com que as críticas legítimas ao TPI passem a ser centradas na obstrução à justiça por parte de Washington.