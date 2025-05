Neste episódio, vamos explorar uma descoberta inovadora que pode ajudar os humanos a viver e a cultivar noutros planetas. Cientistas turcos estão a desenvolver experiências tanto na Terra como no espaço com uma planta chamada Schrenkiella parvula. Esta planta pode ser a chave para cultivar alimentos no espaço.

Vamos descobrir como.