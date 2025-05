Verda, uma estudante universitária de 18 anos da Universidade Bogazici em Istambul, conta que costumava passar muitas horas nas redes sociais diariamente.

A necessidade constante de verificar seu telefone e manter-se conectada com sua rede de amigos através do WhatsApp e Snapchat a tornou viciada.

"Isso diminuiu meu foco e minha concentração nos estudos", ela conta à TRT World.

Na era digital atual, as plataformas de mídia social tornaram-se parte integral da vida dos adolescentes.

Plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e Snapchat permitem que os usuários criem e compartilhem conteúdo, interajam com outros e mantenham-se conectados com amigos, tornando-se uma parte significativa de sua rotina diária.

Uma pesquisa de 2022 com cerca de 1.300 adolescentes entre 13 e 17 anos revelou que 35% deles usam pelo menos uma dessas principais plataformas de mídia social várias vezes ao dia. Este alto engajamento reflete o papel das redes sociais em ajudar os adolescentes a manterem-se conectados e se sentirem apoiados, embora seu impacto possa variar muito.

Impacto cognitivo e psicológico

Os aplicativos de mídia social, por seu próprio design, foram criados para serem viciantes usando sinais para provocar uma resposta dos usuários, o que leva ao reforço e pode contribuir para a formação de hábitos e dependência.

Um relatório da UNESCO publicado no ano passado também confirma isso. Ele destaca o design viciante do TikTok, impulsionado por seus vídeos curtos e envolventes, que podem impactar o tempo de atenção e os hábitos de aprendizagem, tornando mais difícil focar em atividades educacionais e extracurriculares. Os adolescentes são mais suscetíveis ao poder dos aplicativos. À medida que os adolescentes aprendem a desenvolver suas habilidades sociais, as redes sociais criam uma necessidade de validação e aprovação de seus colegas. Ser aceito ou rejeitado nas redes sociais pode ter um impacto significativo na atividade cerebral e no desenvolvimento.

Fazilet Seyidoglu, uma psicóloga clínica baseada em Istambul, Türkiye, explica ainda: "Os adolescentes são frequentemente excluídos por não serem ativos nas redes sociais ou por não acompanharem as tendências atuais. Para adolescentes com TDAH ou fobia social, as redes sociais se tornam uma fuga eficaz onde podem esconder sua identidade. Adolescentes com TDAH são biologicamente mais propensos ao vício em redes sociais devido à liberação de dopamina associada a essas plataformas".

Existe uma clara ligação entre o vício em redes sociais e uma série de questões cognitivas e psicológicas. A estimulação constante dessas plataformas pode interromper a capacidade do cérebro de se concentrar, levando à diminuição da concentração e sobrecarga cognitiva, um fenômeno às vezes referido como "apodrecimento cerebral" (conhecido em inglês como “brain rot”).

Este termo captura a deterioração cognitiva resultante do engajamento superficial com um fluxo constante de conteúdo digital.

Papel da família

Verda estava entre os sortudos, pois seus pais intervieram para ajudar a quebrar seu vício, incentivando interações “cara a cara” com seus amigos, como ir ao cinema em vez de assistir filmes em seus dispositivos portáteis.

Seus pais também incentivaram Verda a visitar membros da família e convidar amigos. Seus pais conseguiram transformar com sucesso a interação online de sua filha com seus amigos da escola em uma interação física da vida real dentro de um ambiente social saudável.

Outros não têm tanta sorte, e podem ser as próprias famílias que desencadearam o vício, diz Seyidolgu. "A maioria das crises de mídia social entre adolescentes vem de famílias que estão e são viciadas em redes sociais. Os pais deixaram de dar a atenção que os adolescentes desejam, então eles buscam atenção online.

Seyidoglu enfatiza a importância do envolvimento dos pais. "Os pais não devem deixar seus filhos sozinhos, mas devem passar tempo de qualidade com eles. Em vez de usar dispositivos eletrônicos como pacificadores, os pais devem se envolver em atividades como viagens em família e visitas a parentes para fomentar um ambiente mais saudável".

Escolas respondendo à crise

Em resposta às preocupações sobre o impacto das redes sociais no desempenho acadêmico, escolas de todo o mundo tomaram medidas significativas.

Várias instituições impuseram restrições ao uso de smartphones, especialmente durante períodos cruciais como preparações para exames no último ano do ensino médio. Essas medidas visam reduzir a distração e a sobrecarga cognitiva causada pelas redes sociais, ajudando assim os alunos a se concentrarem mais em seus estudos.

A TRT World conversou com a vice-diretora de uma prestigiada escola particular em Istambul, Tugba Ocak Katirci, que explicou que para lidar com a "natureza invasiva do vício em telefone", sua escola estabeleceu uma política de restrição dos telefones dos alunos ao longo do dia, exceto em casos de necessidade.

"O acesso constante a smartphones e plataformas de mídia social levou a uma geração de indivíduos que acham difícil se desconectar de seus aparelhos, mesmo que por breves períodos. Este vício pode ter efeitos prejudiciais sobre o tempo de atenção, desempenho acadêmico e bem-estar geral", diz Katirci. A política escolar torna obrigatória a cooperação dos alunos, pois eles são obrigados a entregar os telefones no início do dia escolar e recolhê-los no final, o uso do telefone torna-se limitado durante o horário escolar, criando um ambiente de aprendizagem mais focado e produtivo.

A maioria dos alunos do 12º ano (último ano do ensino médio) desiste completamente de seus smartphones, pois percebem a necessidade de focar e estudar para o exame anual de admissão à universidade. As notas obtidas no exame anual de admissão à universidade determinarão a competitividade da universidade em que o aluno poderá se matricular, portanto, a importância do estudo no último ano escolar é compreendida por muitos potenciais alunos de alto desempenho.

Katirci continua: "O vício em redes sociais entre adolescentes tornou-se uma grande preocupação na era digital atual. O acesso constante a smartphones e plataformas de mídia social levou a um tempo excessivo de tela entre os adolescentes, causando uma série de problemas como distúrbios do sono, declínio acadêmico e isolamento social".

O declínio no tempo de atenção afeta diretamente o desempenho acadêmico. Alunos que lutam para se concentrar estão em desvantagem em ambientes educacionais tradicionais que exigem foco contínuo, impactando conquistas acadêmicas e oportunidades futuras.

Com a crescente competição por bolsas de estudo, alunos que experimentam problemas de atenção podem se encontrar em desvantagem. Comitês de bolsas tipicamente buscam candidatos com fortes históricos acadêmicos, envolvimento extracurricular e qualidades de liderança. No entanto, se déficits de atenção levam a notas mais baixas e desempenho diminuído, esses alunos podem enfrentar desafios.

Futuro da humanidade e educação

O uso da internet em ambientes educacionais, que inclui o uso de sites de mídia social para pesquisar eventos atuais, apresenta um paradoxo: enquanto as ferramentas digitais oferecem recursos valiosos, elas também contribuem para a distração.

Para enfrentar esse desafio, educadores e formuladores de políticas devem desenvolver estratégias que equilibrem os benefícios dos recursos digitais com a necessidade de manter o foco e a saúde cognitiva.

Instituições educacionais, pais e desenvolvedores de tecnologia devem colaborar para criar ambientes que promovam atenção contínua e bem-estar mental. Isso pode envolver a implementação de períodos de desintoxicação digital, fomento de práticas de atenção plena e redesenho das abordagens educacionais para minimizar a distração enquanto aproveitam os benefícios da tecnologia.

Verda diz que passeios em família e passar tempo fora com seus amigos a tem ajudado ela a diminuir drasticamente seu uso de mídia social.

"Conectar-se com amigos na vida real é mais satisfatório, espiritual e emocionalmente", ela acrescenta.

Mas, como muitos outros adolescentes em todo o mundo, Verda admite que é difícil viver sem redes sociais, "Não posso imaginar um futuro sem redes sociais."

À medida que a sociedade navega por essas complexidades, o futuro da educação e das bolsas de estudo provavelmente dependerá de nossa capacidade de adaptar e abordar esses desafios emergentes. Garantir que o progresso tecnológico melhore, em vez de prejudicar o desenvolvimento cognitivo e acadêmico, é crucial para o sucesso das gerações futuras.