A Microsoft demitiu mais dois funcionários que participaram em protestos nas instalações da empresa contra os laços da empresa com Israel, enquanto o seu genocídio em Gaza continua.

Anna Hattle e Riki Fameli receberam mensagens de voz informando-os de que foram demitidos, informou o grupo de protesto No Azure for Apartheid numa declaração na quarta-feira.

Acrescentou na quinta-feira que mais dois trabalhadores, Nisreen Jaradat e Julius Shan, foram demitidos. Estavam entre os manifestantes que recentemente montaram acampamentos na sede da Microsoft.

A Microsoft disse que as demissões se aconteceram após graves violações das políticas da empresa. Na sua declaração de quinta-feira, disse que as manifestações recentes no local tinham "criado preocupações significativas de segurança".

O No Azure for Apartheid, cujo nome faz referência ao software Azure da Microsoft, exigiu que a empresa corte os seus laços com Israel e pague reparações aos palestinianos.

"Estamos aqui porque a Microsoft continua a fornecer a Israel as ferramentas de que precisa para cometer genocídio enquanto manipula e desorienta os seus próprios trabalhadores sobre esta realidade", disse Hattle numa declaração.

Hattle e Fameli estavam entre sete manifestantes que foram detidos na terça-feira após ocuparem o gabinete do presidente da empresa, Brad Smith. Os outros cinco eram antigos trabalhadores da Microsoft e pessoas de fora da empresa.

