A Microsoft demitiu mais dois funcionários que participaram em protestos nas instalações da empresa contra os laços da empresa com Israel, enquanto o seu genocídio em Gaza continua.
Anna Hattle e Riki Fameli receberam mensagens de voz informando-os de que foram demitidos, informou o grupo de protesto No Azure for Apartheid numa declaração na quarta-feira.
Acrescentou na quinta-feira que mais dois trabalhadores, Nisreen Jaradat e Julius Shan, foram demitidos. Estavam entre os manifestantes que recentemente montaram acampamentos na sede da Microsoft.
A Microsoft disse que as demissões se aconteceram após graves violações das políticas da empresa. Na sua declaração de quinta-feira, disse que as manifestações recentes no local tinham "criado preocupações significativas de segurança".
O No Azure for Apartheid, cujo nome faz referência ao software Azure da Microsoft, exigiu que a empresa corte os seus laços com Israel e pague reparações aos palestinianos.
"Estamos aqui porque a Microsoft continua a fornecer a Israel as ferramentas de que precisa para cometer genocídio enquanto manipula e desorienta os seus próprios trabalhadores sobre esta realidade", disse Hattle numa declaração.
Hattle e Fameli estavam entre sete manifestantes que foram detidos na terça-feira após ocuparem o gabinete do presidente da empresa, Brad Smith. Os outros cinco eram antigos trabalhadores da Microsoft e pessoas de fora da empresa.
Guerra moderna
Uma investigação conjunta dos meios de comunicação publicada este mês descobriu que uma agência de vigilância militar israelita estava a usar o software Azure da Microsoft para armazenar inúmeras gravações de chamadas de telemóvel feitas por palestinianos que vivem na Cisjordânia ocupada por Israel e em Gaza sitiada.
A investigação, conduzida pelo Guardian, pela publicação Israel-Palestina +972 Magazine e pelo meio de comunicação em hebraico Local Call, disse que Israel dependia da nuvem da Microsoft para vigilância expansiva dos palestinianos.
Em resposta, a Microsoft disse que estava a recorrer ao escritório de advogados Covington & Burling LLP para conduzir uma revisão.
Outros trabalhadores da Microsoft também protestaram contra os laços da empresa com Israel.
Em abril, as palavras do CEO de IA da Microsoft, Mustafa Suleyman, foram interrompidas por um funcionário manifestante pró-palestiniano durante a celebração do 50º aniversário da empresa tecnológica sobre os laços da empresa com Israel. Esse funcionário e outro funcionário manifestante foram também posteriormente despedidos.
Empresas e instituições educacionais têm enfrentado protestos por laços com Israel à medida que a crise humanitária em Gaza causada pela carnificina de Israel tem aumentado, e imagens de palestinianos famintos, incluindo crianças, provocaram indignação global.
Israel matou quase 63.000 palestinianos, principalmente mulheres e crianças, na sua carnificina em Gaza sitiada desde outubro de 2023.
A sua carnificina reduziu a maior parte do enclave a ruínas, enquanto deslocou praticamente toda a população.