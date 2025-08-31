MUNDO
China e Arménia formam parceria estratégica na cimeira da OCS
A China e a Arménia iniciaram uma parceria estratégica na reunião da OCS, onde Xi Jinping e o Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, se encontraram.
Ambos os países prometeram aprofundar a cooperação em todos os domínios. / Reuters
31 de agosto de 2025

A China e a Arménia estabeleceram uma parceria estratégica quando os seus líderes se encontraram na cidade portuária chinesa de Tianjin, no norte da China, no domingo, relatou a comunicação social estatal CCTV.

A China e a Arménia devem apoiar-se firmemente uma à outra e aprofundar a cooperação em todos os domínios, disse o Presidente chinês Xi Jinping ao Primeiro-Ministro arménio Nikol Pashinyan, de acordo com a CCTV.

Pashinyan está em Tianjin para uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, organizada por Xi.

A Arménia é um dos países na rota da Iniciativa do Cinturão e Rota da China que pretende chegar às nações europeias a partir da Ásia oriental.

O anúncio foi feito na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, um fórum que reúne líderes da Ásia e do Médio Oriente.

Ao receber Pashinyan em Tianjin, Xi sublinhou a crescente influência da China na formação de alianças regionais e o seu compromisso mais amplo com a solidariedade do Sul Global.

