A China e a Arménia estabeleceram uma parceria estratégica quando os seus líderes se encontraram na cidade portuária chinesa de Tianjin, no norte da China, no domingo, relatou a comunicação social estatal CCTV.

A China e a Arménia devem apoiar-se firmemente uma à outra e aprofundar a cooperação em todos os domínios, disse o Presidente chinês Xi Jinping ao Primeiro-Ministro arménio Nikol Pashinyan, de acordo com a CCTV.

Pashinyan está em Tianjin para uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, organizada por Xi.

A Arménia é um dos países na rota da Iniciativa do Cinturão e Rota da China que pretende chegar às nações europeias a partir da Ásia oriental.