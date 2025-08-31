A China e a Arménia estabeleceram uma parceria estratégica quando os seus líderes se encontraram na cidade portuária chinesa de Tianjin, no norte da China, no domingo, relatou a comunicação social estatal CCTV.
A China e a Arménia devem apoiar-se firmemente uma à outra e aprofundar a cooperação em todos os domínios, disse o Presidente chinês Xi Jinping ao Primeiro-Ministro arménio Nikol Pashinyan, de acordo com a CCTV.
Pashinyan está em Tianjin para uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, organizada por Xi.
A Arménia é um dos países na rota da Iniciativa do Cinturão e Rota da China que pretende chegar às nações europeias a partir da Ásia oriental.
O anúncio foi feito na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, um fórum que reúne líderes da Ásia e do Médio Oriente.
Ao receber Pashinyan em Tianjin, Xi sublinhou a crescente influência da China na formação de alianças regionais e o seu compromisso mais amplo com a solidariedade do Sul Global.