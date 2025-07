O Irão condenou os recentes ataques de Israel à Síria, alertando que representam uma ameaça sem precedentes à paz e segurança internacionais.

Em comunicado, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, instou a Organização para a Cooperação Islâmica e as Nações Unidas a agirem rápida e decisivamente em resposta ao que descreveu como uma crescente agressão israelita.

“Hoje, está claro para todos que o regime sionista representa a maior ameaça à paz e à estabilidade na região”, disse Baghaei, acusando Israel de atacar infraestruturas públicas sírias e aprofundar a sua ocupação.

“Este regime, beneficiando do apoio militar e político dos EUA, bem como de outros países ocidentais — particularmente Alemanha, Reino Unido e França — está agora a ameaçar a paz e a segurança internacionais de uma forma sem precedentes”, acrescentou.

Baghaei disse ainda que o fracasso da comunidade internacional em impedir a guerra em curso de Israel contra Gaza encorajou Telavive a ampliar a sua campanha militar.

Ele instou a OIC e a ONU a tomarem medidas “imediatas e eficazes” para impedir o que descreveu como provocações perigosas e ambições expansionistas de Israel.

Seyed Abbas Araghchi, secretário do Conselho Estratégico de Relações Exteriores do Irão, fez eco do alerta.

“Infelizmente, tudo isso era previsível. Qual capital será a próxima?”, disse.

“O regime israelita fanático não conhece limites e só compreende uma linguagem. O mundo, incluindo a região, deve unir-se para pôr fim à sua agressão desenfreada.”

Acrescentou que “o Irão apoia a soberania e a integridade territorial da Síria e estará sempre ao lado do povo sírio”.