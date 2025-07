O Presidente Donald Trump e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estão a considerar um acordo que envolve Washington comprar drones ucranianos testados em combate, em troca de Kiev adquirir armas dos EUA, disse Zelensky numa entrevista ao New York Post.

Os drones ucranianos têm conseguido atingir alvos a uma profundidade de 800 milhas (1.300 km) em território russo.

"O povo da América precisa desta tecnologia, e vocês precisam de tê-la no vosso arsenal", disse Zelensky ao Post na entrevista realizada na quarta-feira.

Relacionado TRT Global - Zelensky pretende que metade das armas da Ucrânia sejam fabricadas domesticamente

O líder ucraniano disse que os drones foram a ferramenta fundamental que permitiu ao seu país resistir à invasão da Rússia por mais de três anos.

"Estaremos prontos para partilhar esta experiência com os Estados Unidos e outros parceiros europeus", disse. A Ucrânia também estava em conversações com a Dinamarca, Noruega e Alemanha, afirma Zelensky.

Zelensky anunciou futuros acordos não especificados com os Estados Unidos, no qual afirma que irão fortalecer o seu país, quando compareceu no parlamento para apresentar o seu novo governo.

O pedido orçamental de defesa e segurança nacional dos EUA para o próximo ano aumenta os gastos em pequenos drones, em parte devido às lições aprendidas durante a guerra da Rússia na Ucrânia, onde os drones provaram ser uma parte integral de combates de baixo custo, mas altamente eficazes.