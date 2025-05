É uma história tão antiga como o tempo. Está-se no sítio certo no momento certo e, quando se dá por isso, está-se a viver na Casa Branca.

Foi o que aconteceu a um gato vadio, cinzento e de olhos verdes chamado Willow, que apareceu num comício de Joe Biden na Pensilvânia em 2020, saltou para o palco e saiu com a futura Primeira Dama Jill, que mais tarde escreveu um livro sobre a gata.

Muitas outras beldades de quatro patas aterraram com as suas patas almofadadas em locais famosos e fortuitos.

E isso funciona nos dois sentidos. Os gatos trazem valor aos locais que habitam, quer seja simplesmente acrescentando um fator de fofura ou denunciando os roedores.

Por vezes, chegam mesmo a determinar o local.

A realeza felina de Londres: Lilibet

É uma gata da floresta siberiana que passa uma das suas nove vidas a esticar os dedos das patas e a dormir à lareira no Lanesborough Hotel, de cinco estrelas, em Londres.

Muitas pessoas fazem check-in apenas para ver a gata residente, que tem o nome da Rainha Isabel II, diz o diretor executivo Stuart Geddes.

E Lilibet, que tem um pelo hipoalergénico, não é o único gato a viver num grande edifício britânico.

Hodge reside na sacristia da Catedral de Southwark, fundada em 1106 na margem sul do rio Tamisa.

Anda de um lado para o outro a fazer as delícias dos visitantes e aparece na loja para receber guloseimas, onde os fãs também podem comprar a sua versão de peluche.

Não muito longe, do outro lado do Tamisa, está Larry, o famoso gato do número 10 da Downing Street, onde permaneceu mais tempo do que a maioria dos primeiros-ministros - Kier Starmer é o seu sexto.

Empregado como apanhador de ratos do Gabinete do Primeiro-Ministro, Larry, paga as suas despesas mantendo o gabinete oficial e a residência do Primeiro-Ministro mais apropriado para gatos do que para ratos.

Ultrapassou o seu rival Palmerston, um antigo bichano do Ministério dos Negócios Estrangeiros que se retirou para a zona rural britânica em 2020.

Um tesouro dos museus

A situação é semelhante no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia.

Cerca de 80 gatos têm o privilégio de habitar o palácio barroco de Catarina, a Grande, em troca de manterem a população de animais nocivos num número reduzido.

Os gatos têm o seu próprio assessor de imprensa e uma equipa de voluntários que os mantêm informados, alimentados e hidratados enquanto passeiam pelo museu estatal russo.

Outro museu que tem o prazer de acolher uma colónia de gatos é o Hemingway Homes and Museum, em Key West, na Florida.

Cinquenta e nove gatos vagueiam livremente pela propriedade, metade descendentes da gata de seis dedos de Hemingway, a Branca de Neve.

Os visitantes são mantidos afastados da mobília original, mas os animais descansam na secretária do escritor. Uma grande “Bíblia do Gato” ajuda a acompanhar a linhagem dos felinos residentes.

Alexa Morgan, do Museu Hemingway, diz que eles são um atrativo extra.

“Temos visitantes que vêm cá por causa de Hemingway e, depois de verem os gatos, eles adoram-nos e voltam a visitar-nos para poderem voltar e ver os gatos", afirmou.

Mascotes que miam

E depois há os gatos sem uma árvore genealógica ou raça conhecida.

Numa terça-feira, no Cuartel de Ballajá, em Porto Rico, chegou uma gata ao café Don Ruiz, em San Juan.

Passava o tempo a dormir a sesta e a permitir que os clientes lhe fizessem festas (quando lhe apetecia). Deram-lhe o nome de Terça-feira e ela tornou-se uma cliente habitual.

Na Venezuela, sob a bandeira de Hugo Chávez, um gato sem nome tornou-se conhecido dos jornalistas de Caracas.

Frequentemente encontrado a serpentear entre os tripés das equipas de televisão no Conselho Nacional Eleitoral, este misterioso animal faz companhia aos repórteres enquanto esperam pelas atualizações, brincando com os cabos de áudio e pavoneando-se como se mandasse no local.

Entretanto, no bar Dit' e Nat (Dia e Noite) em Pristina, no Kosovo, Lule, é tão amada que a sua cara felina se tornou o seu símbolo, até nas saquetas de açúcar.

O proprietário, Genc Salihu, diz que ela faz parte da família e que as pessoas aparecem para ver e acariciar Lule.

“Ela é a alma do sítio”.