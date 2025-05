O Irão e os Estados Unidos prepararam-se para uma quinta ronda de negociações sobre o programa nuclear de Teerão, que avança rapidamente, na sexta-feira, em Roma, com o enriquecimento a emergir como a questão-chave.

Representantes oficiais do governo do Presidente Trump, afirmam que o Irão não pode continuar a enriquecer urânio em qualquer acordo que possa levar ao levantamento das sanções impostas à economia de Teerão. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, insistiu na sexta-feira que a não inclusão do enriquecimento significaria que “NÃO temos um acordo”.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, insistiu na internet que a ausência de enriquecimento significa que “NÃO temos acordo”. “Descobrir o caminho para um acordo não é uma ciência espacial”, escreveu Araghchi na plataforma social X. “É altura de decidir”.

Os EUA serão novamente representados nas conversações pelo enviado para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e por Michael Anton, Diretor de planeamento político do Departamento de Estado.

Embora as autoridades não tenham indicado um local para as conversações, uma outra ronda na capital italiana realizou-se na Embaixada de Omã.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, está a mediar as negociações, uma vez que o país da Península Arábica tem sido um interlocutor de confiança tanto de Teerão como de Washington nas conversações.

O enriquecimento continua a ser fundamental nas negociações. As conversações visam limitar o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de algumas das esmagadoras sanções económicas que os EUA impuseram ao país, aproximando-se de meio século de inimizade.

Trump ameaçou repetidamente desencadear ataques aéreos contra o programa iraniano se não se chegar a um acordo. As autoridades iranianas alertam cada vez mais para a possibilidade de se dedicarem à construção de uma arma nuclear com as suas reservas de urânio enriquecido a níveis próximos do grau de armamento.

“Medidas especiais”

O enriquecimento continua a ser o principal ponto de discórdia. A certa altura, Witkoff sugeriu que o Irão poderia enriquecer urânio a 3,67%, tendo mais tarde começado a dizer que todo o enriquecimento iraniano deve parar. Esta posição do lado americano tem vindo a endurecer ao longo do tempo.

Questionada sobre as negociações, a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, afirmou que “acreditamos que vamos ser bem sucedidos” nas conversações e que Washington está a pressionar para que não haja enriquecimento de urânio.

“Os iranianos estão na mesa de negociações, pelo que compreendem a nossa posição e continuam a avançar”, disse Bruce na quinta-feira.

Até agora, foi apresentada uma ideia que poderia permitir ao Irão deixar de enriquecer no país, mas manter o fornecimento de urânio através de um consórcio no Médio Oriente apoiado por países da região e pelos EUA.

No entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão tem defendido que o enriquecimento deve continuar dentro das fronteiras do país e uma proposta semelhante de troca de combustível não conseguiu ganhar força nas negociações em 2010.

Entretanto, Israel ameaçou atacar as instalações nucleares iranianas se se sentir ameaçado, complicando ainda mais as tensões no Médio Oriente, já agravadas pela guerra de Israel em Gaza.

Araghchi avisou na quinta-feira que o Irão tomará “medidas especiais” para defender as suas instalações nucleares se Israel continuar a ameaçá-las, ao mesmo tempo que avisa os EUA de que o considerarão cúmplice de qualquer ataque israelita.