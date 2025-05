Devido ao corte de energia elétrica ocorrido no dia 28 de abril, em Espanha e Portugal, e algumas regiões da França e Andorra, a população ficou na escuridão durante grande parte do dia, afetando a sua vida quotidiana. Após horas de interrupção, com o restabelecimento da eletricidade em Madrid, os cidadãos expressaram a sua alegria com aplausos entusiásticos.