Em maio passado, conheci Ayşenur Ezgi Eygi pela primeira vez num acampamento de estudantes nos EUA. Estávamos lá para mostrar apoio à Palestina na Universidade de Washington e para nos levantarmos contra o genocídio em curso de Israel em Gaza. Na altura, Ayşe estava a desempenhar um papel importante como uma das pioneiras do movimento estudantil.

A jovem turco-americana estava motivada na luta pela justiça para os palestinianos e por muitas outras causas ao longo da sua vida universitária e para além dela.

A vida uniu-nos para a libertação do povo palestiniano e a Ayşe que conheci era uma pessoa maravilhosa - muito gentil, amável e uma líder corajosa e forte. Ayşe, de 26 anos, era muito sociável e tinha muitos amigos - sempre sorridente e irradiando energia positiva.

Estava sempre disposta a ajudar os outros e a ver como estavam os seus amigos, perguntando-lhes como estavam, procurando saber se precisavam de ajuda em alguma coisa, mesmo quando estava ocupada ou com muitos afazeres.

Igualdade para todos

Entre as suas caraterísticas mais marcantes, recordo a incrível tenacidade de Ayşe, que igualava com a sua capacidade de brincar enquanto tentava fazer as pessoas felizes. Mas quando se tratava do seu ativismo, também tinha um lado sério.

A sua consciência social significava que frequentemente passava a maior parte de tempo a organizar. Ayşe adorava a Palestina e desempenhou um papel importante no acampamento universitário - esteve envolvida no planeamento, na ligação com os estudantes e com a administração da universidade.

Fazia-o ao mesmo tempo que conciliava a sua educação como estudante, estudando arduamente para os exames finais e obtendo boas notas que acabaram por conduzir à sua licenciatura na Universidade de Washington.

Ayşe acreditava que a justiça não era apenas a defesa da causa palestiniana, mas também a luta pela igualdade para todos.

À medida que desenvolvia a sua consciência social como jovem ativista, também viajava para o estrangeiro. Há alguns anos, deslocou-se a Myanmar para registar o genocídio cometido contra o povo Rohingya no Sudeste Asiático.

Em Seattle, nos EUA, cidade a que chamou casa depois de deixar Antalya, na Türkiye, ainda jovem, Ayşe também lutava pela justiça racial e estava envolvida no movimento Black Lives Matter (BLM).

Ayşe era muito honesta; fazia sempre o que lhe vinha do coração e, seja como fosse, fazia-o com muito amor. Lembro-me de como Ayse amava a vida, de como estava entusiasmada por continuar a sua educação e de como queria visitar a Cisjordânia ocupada.

Visita à Cisjordânia

Ayşe estava realmente interessada em ir à Cisjordânia, determinada a ver a realidade local e a realidade dos palestinianos que têm estado sujeitos a uma ocupação militar total na Cisjordânia desde 1967 e a enfrentar a limpeza étnica que se seguiu.

Desde a intensificação dos ataques israelitas contra os palestinianos, em outubro, as forças militares já mataram mais de 41.000 pessoas, a maioria das quais mulheres e crianças. Na Cisjordânia ocupada, Israel matou até agora cerca de 700 pessoas e feriu mais de 5.700.

Neste contexto, quando comunicávamos frequentemente por mensagens, Ayşe dizia-me como estavam assustados por o seu pai e outros professores universitários estarem ali.

Mas ela era uma resistente. Ayşe continuava a querer ir à Cisjordânia ocupada para apoiar a resistência palestiniana contra a ocupação. Queria ver exatamente o que tinha acontecido e regressar para continuar a enviar esta mensagem ao mundo - uma narrativa que era frequentemente censurada.

Ayşe estava consciente dos perigos e mesmo assim quis ir - para deixar a sua marca e ficar ao lado do povo palestiniano em Gaza, que estava a sofrer um genocídio enquanto um mundo indiferente não fazia nada.

Viajou com membros do Movimento Internacional de Solidariedade (ISM) para continuar a enviar essa mensagem e mostrar ao mundo a realidade da ocupação e da barbaridade israelita.

A minha última conversa telefónica com Ayşe foi apenas algumas horas antes dela ser morta. Estive ao telefone com ela durante mais de duas horas.

Ela contou-me como era terrível a ocupação e como era difícil viver sob ela - uma realidade que eu e a minha família, como palestinianos, sentíamos. Eu também fui preso lá; as forças secretas prenderam o meu irmão. O meu pai também foi preso e uma vez levou um tiro na perna.

Vida sob ocupação israelita

Desde a Cisjordânia ocupada até à cidade santa de Jerusalém, passa-se por postos de controlo e vive-se uma experiência em primeira mão quanto à discriminação racial e os perigos.

Muitos palestinianos são baleados e mortos sem terem feito nada. Os meus amigos palestinianos viveram esta realidade, rodeados de postos de controlo, ameaças lançadas contra as suas casas ou visitantes impedidos de entrar ou sair das suas comunidades. Muitos também enfrentam a injustiça de esperar durante longas horas.

Durante a nossa conversa telefónica, Ayse partilhou as histórias que ouviu da população local e todo o sofrimento causado pela ocupação.

Falámos também da sua experiência em Jerusalém e da forma como os soldados israelitas se recusaram a deixá-la entrar na histórica Mesquita de Al-Aqsa.

Ayşe também se deparou com a força total da ocupação, que é uma realidade diária para os palestinianos. Contou-me que os israelitas lhe tiraram o passaporte na fronteira, fizeram-na esperar durante muito tempo enquanto a interrogavam sobre os pormenores da sua viagem e, finalmente, deixaram-na entrar.

Recordaremos Ayşe como alguém que viveu até à sua morte pela justiça e pela liberdade dos palestinianos. Nunca a esqueceremos. O mundo nunca a esquecerá e nós continuaremos a lutar até que a ocupação termine.

O principal tema abordado por Ayşe foi o sofrimento do povo sob ocupação, apesar de só ter estado no país durante alguns dias.

Património

Antes do seu trágico assassínio, Ayşe tinha planos. Alguns dias mais tarde, era suposto encontrar-se com a minha família na cidade de Hebron, mas isso nunca aconteceu.

Continuaremos sempre no caminho que ela abriu e continuaremos a espalhar a mensagem de justiça e igualdade ao mundo, até que a mudança aconteça.

O legado de Ayşe foi o de reunir as pessoas da sua comunidade. Em sua memória, os organizadores da comunidade e os grupos de justiça, inspirados pela sua força e consciência, juntar-se-ão e trabalharão em conjunto para conseguir a mudança que Ayşe achava difícil, mas que sempre quis perseguir.