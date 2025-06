O Diretor das Comunicações da Türkiye, Fahrettin Altun, anunciou no X que o Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, efectuará uma visita de trabalho à Türkiye no dia 20 de junho de 2025.

Durante a visita, o Presidente Recep Tayyip Erdogan deverá receber Pashinyan em Istambul.

“O Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, efectuará uma visita de trabalho ao nosso país no dia 20 de junho de 2025. O nosso Presidente, Recep Tayyip Erdogan, receberá o Sr. Pashinyan em Istambul”, afirmou Altun.

A visita constitui um marco significativo, uma vez que será a primeira vez que um chefe da República da Arménia visita a Türkiye a este nível.

O Presidente do Parlamento da Arménia, Alen Simonyan, salientou a importância da reunião, referindo que “todas as questões regionais serão discutidas”.

Simonyan também abordou as preocupações relacionadas com as tensões com o Azerbaijão, afirmando:

“Os riscos de guerra (com o Azerbaijão) são actualmente mínimos e temos de trabalhar para os neutralizar. A visita de Pashinyan à Türkiye é um passo nessa direção”.

A viagem põe em evidência os esforços de ambas as nações para melhorar as relações diplomáticas e resolver os conflitos regionais de longa data. Os observadores vêem a visita como um sinal de esperança para aliviar as tensões na região do Cáucaso do Sul.

Na quinta-feira, um dia antes da visita de Pashinyan, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, deslocou-se à Türkiye para conversações com Erdogan e elogiou a aliança turco-azerbaijana como “um factor significativo não só a nível regional, mas também a nível mundial”.

Erdogan reiterou o seu apoio ao “estabelecimento da paz entre o Azerbaijão e a Arménia”.

Pashinyan só visitou a Türkiye uma vez, aquando da tomada de posse de Erdogan em 2023. Na altura, foi um dos primeiros líderes estrangeiros a felicitar o presidente turco pela sua reeleição.

Ancara e Yerevan nomearam enviados especiais no final de 2021 para liderar um processo de normalização, um ano após a derrota da Arménia numa guerra com o Azerbaijão sobre a região de Karabakh.

Em 2022, a Türkiye e a Arménia retomaram os voos comerciais após uma pausa de dois anos.